Kırmızı Oda’nın Doktor Hanım’ı Binnur Kaya annesinin hık demiş burnundan düşmüş! Görenler inanamıyor

TV8 ekranlarında 2. sezonu yayınlanmaya başlayan Kırmızı Oda dizisinin başrolünde yer alan Binnur Kaya bir psikiyatristi canlandırıyor. Aslen Elazığlı olan Binnur Kaya 1972 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nden mezun olan Kaya hemen ardından İstanbul'a yerleşti.