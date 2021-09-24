Kırmızı Oda’nın Derya’sı Ayça Bingöl bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı Binnur Kaya ile arasındaki fark dikkat çekti

Ayça Bingöl, kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Petekkaya, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi oyuncuların yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Cemile karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.