Kırmızı Oda'dan ayrılan Aslıhan Gürbüz 'popoyu duvardan ayırmaya niyet ettik' dedi paylaştı! İncecik olan Aslıhan'a bakın!
Kırmızı Oda dizisinden ayrılan Aslıhan Gürbüz 'popoyu duvardan ayırmaya niyet ettik' dedi paylaştı, son haliyle sosyal medyayı salladı! İmaj değiştiren Aslıhan Gürbüz son haliyle sosyal medya gündeminde yerini aldı. Son olarak TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda'da Kumru karakterine hayat veriyordu 38 yaşındaki güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz. Öncesinde Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Merve karakteriyle fırtınalar estiren Aslıhan, herkesi ağlattığı Kumru karakterine veda etti. Diziden ayrıldıktan sonra imaj değişikliğine giden güzel oyuncu amuda kalktığı anlardan bir kare paylaştı ve zayıf hali ile dikkatleri üzerine çekti.
04.04.2021 11:49
- Son Güncelleme: 04.04.2021 11:49
Kırmızı Oda'dan ayrılan Aslıhan Gürbüz 'popoyu duvardan ayırmaya niyet ettik' dedi son halini paylaştı. İşte imaj tazeleyen ve ardından düzenli spor aktiviteleri ile kendine yatırım yapmayı tercih eden Aslıhan Gürbüz başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişen halleri...