Kırgın Çiçekler'in Eylül'üydü! Şimdilerde cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Biran Damla Yılmaz'ın eski fotoğrafları olay oldu! Özellikle dişleri...
Son dönemlerin en popüler oyuncularından Biran Damla Yılmaz'ın eski hali gündeme geldi. Hakkında estetik olduğu yönünde iddialar ortaya atılan genç oyuncunun eski fotoğraflarında yüzündeki kilolar dikkat çekti. Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler adlı dizide başrol oyuncuları arasında yer alan Yılmaz'ın o dönemlerdeki haliyle şimdiki hali arasındaki fark sosyal medyada çok konuşuldu. 24 yaşındaki oyuncunun eski ve yeni fotoğrafları magazin dünyasını çalkaladı. İşte Biran Damla Yılmaz'ın dilden dile dolaşan o eski fotoğrafları...
Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz dizide yıldızı parladıktan sonra bir çok başarılı projede yer aldı. Baraj dizisinde başrolü kaptı daha sonra magazinin en çok konuşulan ünlü oyuncuları arasında yer almaya başladı. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu 2,9 milyon takipçili İnstagram hesabından da sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Şimdilerde cesur pozlarıyla gündeme gelen oyuncunun eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı.
Önce Muhteşem Yüzyıl dizisinde küçük bir rolde yer almıştı. Ardından ise büyük çıkışı ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler adlı dizide yakaladı. Bir dönemin fenomen dizisinde Eylül karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz şimdilerde dizi sektörünün aranan yüzlerinden.
Kırgın Çiçekler dizisinde geniş kitleler tarafından tanınan Yılmaz, eski hali ile ise hayranlarını şaşırttı.