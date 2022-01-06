Kırgın Çiçekler'in Eylül'üydü! Şimdilerde cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Biran Damla Yılmaz'ın eski fotoğrafları olay oldu! Özellikle dişleri...

Kırgın Çiçekler'in Eylül'ü Biran Damla Yılmaz dizide yıldızı parladıktan sonra bir çok başarılı projede yer aldı. Baraj dizisinde başrolü kaptı daha sonra magazinin en çok konuşulan ünlü oyuncuları arasında yer almaya başladı. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu 2,9 milyon takipçili İnstagram hesabından da sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Şimdilerde cesur pozlarıyla gündeme gelen oyuncunun eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı.