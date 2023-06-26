Kimsenin haberi bile yok! Münir Özkul'un varlığından haberdar olmadığımız oğlu babasının kopyası! Yeşilçam'ın usta ismi meğer...
O Yeşilçam'ın Yaşar Ustası, Kel Mahmut'u... 1925 yılında dünyaya gel, 2018 yılında aramızdan ayrılan Yeşilçam'ın usta ismi Münir Özkul, sayısız filmde izleyici karşısına çıktı. Hababam Sınıfı serisi, Neşeli Günler, Bizim Aile, Gülen Gözler, Aile Şerefi, Mavi Boncuk, Salak Milyoner bunlardan bazıları. 4 evlilik yapan Münir Özkul'un hiç kimsenin varlığından bile haberdar olmadığı oğlunu görenler şaştı kaldı. Ferdi Özkul, babasının kopyası gibi. İşte detaylar...
26.06.2023 10:49 - Son Güncelleme: 26.06.2023 10:49
Yeşilçam'ın usta ismi Münir Özkul'un gözlerden uzak yaşayan oğlunun son halini görenler gözlerine inanamadı...
Sinemada başarılarla dolu hayatına 4 evlilik sığdıran Münir Özkul'un bir oğlu ve 2 kızı var. Münir Özkul'un çocuklarından ikisi ilk eşi Şadan Özkul'dan dünyaya geldi. Münir Özkul'un ikinci eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncuydu. Filmlerde babacan bir portre çizse de özel hayatında çapkınlığı ile meşhurdu.
Herkes sadece Güner Özkul'u bilse de Münir Özkul'un bir kızı ve bir oğlu daha bulunuyordu. Münir Özkul'un ilk evliliği Şadan Özkul ileydi. Bu evliliğinden kızı Hayriye Özkul, oğlu Ferdi Özkul doğdu.
Son hali ise tıpkı babası. İşte başta Münir Özkul olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları...