Kimsenin haberi bile yok! Münir Özkul’un varlığından haberdar olmadığımız oğlu babasının kopyası! Yeşilçam’ın usta ismi meğer...

Herkes sadece Güner Özkul'u bilse de Münir Özkul'un bir kızı ve bir oğlu daha bulunuyordu. Münir Özkul'un ilk evliliği Şadan Özkul ileydi. Bu evliliğinden kızı Hayriye Özkul, oğlu Ferdi Özkul doğdu.

Son hali ise tıpkı babası. İşte başta Münir Özkul olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları...