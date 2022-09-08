Kimse inanmaz 59 yaşında olduğuna! Aydan Şener fit mi fit genç mi genç! Son halini paylaşan Aydan Şener giderek gençleşiyor
1981 yılında Türkiye güzeli seçilen ve aynı sene Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Aydan Şener, Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra oyunculuğa adım attı. Çalıkuşu filmiyle Yeşilçam'a damga vuran Şener, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Bir süredir ekranlardan uzak olan ancak sosyal medya paylaşımlarıyla sevenleriyle etkileşim kuran Şener, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kaideyi bozmayan Aydan Şener son paylaşımlarıyla sosyal medyayı kendisine hayran bıraktı.
08.09.2022 09:55 - Son Güncelleme: 08.09.2022 09:55
1981 yılında Türkiye güzeli seçildikten sonra bir süre mankenlik yapan Aydan Şener, 1983'te "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.