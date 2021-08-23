Kimler gelmiş kimler geçmiş! 7. sezon onayı alan EDHO’da peş peşe hüzünlendiren vedalar! Dört ismin ardından bir ayrılık daha!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu sezon pek çok mühim isim senaryo gereği ölerek diziye veda etti. Doğan, Tipi, Ceylan ve Haşmet'in vedaları izleyicileri kahrederken kadroya Hamdi Baba, Yaman, Seko gibi karakterler dizide dikkatleri üstüne çekmeyi başarıyor. Genellikle Hamdi Baba ve Seko karakterlerinin diyalogları izleyicileri güldürürken Yaman ve İshak karakterli duruşuyla izleyicilerin gözbebeği olmayı başardı. Son olarak Savaş karakterini canlandıran Hakkı Ergök ve Volkan karakterine yaşam veren Erdinç Gülener sezon finalinde diziye veda eden isimlerden oldu. Son olarak Pelin Akil de vedayı sosyal medya hesabından duyurdu. Hal bu tür olunca akla 199. bölüme kadar yer alan isimler geldi.