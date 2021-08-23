Kimler gelmiş kimler geçmiş! 7. sezon onayı alan EDHO'da peş peşe hüzünlendiren vedalar! Dört ismin ardından bir ayrılık daha!
Dört ismin sonrasında bir ayrılık daha! 7. sezon onayı alan EDHO'da peş peşe vedalar! Bakın kimler gelmiş geçmiş. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sezon finali evvel pek çok karakter senaryo gereği ölerek hikayeye veda etti. Geçen hafta Ali Sürmeli ve Ali İpin gibi usta isimler projeden ayrılmıştı. Yeni sezonuyla gene ATV ekranlarında izleyicisini ağırlayacak olan EDHO bu sezon 199. bölümüyle 6. sezon finalini yaparak yaz tatiline girdi. Pek çok ismin katıldığı diziye Tipi, Ceylan, Kimsesiz Doğan ve Haşmet gibi mühim karakterler hikayeye veda eden isimlerden oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son haftalarında Turgut Tunçalp (Haşmet Façalı), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ali İpin (Rado), Hakkı Ergök (Savaş) ve Erdinç Gülener'in (Volkan) vedasının sonrasında Pelin Akil'in veda haberi izleyicileri şaşırttı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu sezon pek çok mühim isim senaryo gereği ölerek diziye veda etti. Doğan, Tipi, Ceylan ve Haşmet'in vedaları izleyicileri kahrederken kadroya Hamdi Baba, Yaman, Seko gibi karakterler dizide dikkatleri üstüne çekmeyi başarıyor. Genellikle Hamdi Baba ve Seko karakterlerinin diyalogları izleyicileri güldürürken Yaman ve İshak karakterli duruşuyla izleyicilerin gözbebeği olmayı başardı. Son olarak Savaş karakterini canlandıran Hakkı Ergök ve Volkan karakterine yaşam veren Erdinç Gülener sezon finalinde diziye veda eden isimlerden oldu. Son olarak Pelin Akil de vedayı sosyal medya hesabından duyurdu. Hal bu tür olunca akla 199. bölüme kadar yer alan isimler geldi.
EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezonuyla Eylül sonu ya da Ekim yine ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.