PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Kimi annesi kimi kardeşi! Birbiriyle akraba olan ünlüler listesi çıktı; Birce Akalay, Hande Erçel, Miray Daner, Türkan Şoray...

Göz kamaştırıcı ünlülerin aile ağaçları bazen beklenmedik sürprizlerle dolu olabilir. Birçoğumuzun aşina olduğu ünlü isimlerin, soyadları altında gizlenmiş, kimi zaman da fark edilmemiş ünlü akrabaları olabilir. İşte, bu gizli akrabalıkları keşfetmeye hazır mısınız? İşte merak edilen o liste...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 14:28 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 14:29
Kimi annesi kimi kardeşi! Birbiriyle akraba olan ünlüler listesi çıktı; Birce Akalay, Hande Erçel, Miray Daner, Türkan Şoray... 1

Sanat dünyası, parlak ışıkları altında pek çok ünlü isme ev sahipliği yaparken, bazen bu ünlüler arasında gizli akrabalık bağları bulunabilir. Sık sık medyanın gözünden kaçan bu aile bağları, şaşırtıcı sürprizlere yol açabilir. İşte, sanat dünyasının gizli akrabalarına dair ilginç detaylar...

Kimi annesi kimi kardeşi! Birbiriyle akraba olan ünlüler listesi çıktı; Birce Akalay, Hande Erçel, Miray Daner, Türkan Şoray... 2

Barış Murat Yağcı ve Birce Akalay: Survivor şampiyonu Barış Murat Yağcı'nın, ünlü oyuncu Birce Akalay ile akrabalık bağı kamuoyunda şaşkınlık yarattı! İkilinin arasındaki bu aile bağı, spordan sanata uzanan ilginç bir köprü oluşturuyor.

Kimi annesi kimi kardeşi! Birbiriyle akraba olan ünlüler listesi çıktı; Birce Akalay, Hande Erçel, Miray Daner, Türkan Şoray... 3

Aras Bulut İynemli ve Miray Daner: Türk televizyonunun sevilen yıldızları Aras Bulut İynemli ile Miray Daner'in kuzen oldukları ortaya çıktı! Bu genç yeteneklerin aile bağı, Türk dizilerinin sevilen isimlerinin arasındaki ilişkileri daha da merak uyandırıyor.

SON DAKİKA