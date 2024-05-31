Kimi annesi kimi kardeşi! Birbiriyle akraba olan ünlüler listesi çıktı; Birce Akalay, Hande Erçel, Miray Daner, Türkan Şoray...

1 Sanat dünyası, parlak ışıkları altında pek çok ünlü isme ev sahipliği yaparken, bazen bu ünlüler arasında gizli akrabalık bağları bulunabilir. Sık sık medyanın gözünden kaçan bu aile bağları, şaşırtıcı sürprizlere yol açabilir. İşte, sanat dünyasının gizli akrabalarına dair ilginç detaylar...

2 Barış Murat Yağcı ve Birce Akalay: Survivor şampiyonu Barış Murat Yağcı'nın, ünlü oyuncu Birce Akalay ile akrabalık bağı kamuoyunda şaşkınlık yarattı! İkilinin arasındaki bu aile bağı, spordan sanata uzanan ilginç bir köprü oluşturuyor.