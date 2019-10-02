Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun bu hali olay oldu! İşte şaşırtan değişiklik...

Peki yeni sezonda Atv'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'i sunacak olan Kenan İmirzalıoğlu kaç yaşında? Kenan İmirzalıoğlu baba mı oluyor? Kenan İmirzalıoğlu boyu? soruları en çok aratılanlar arasında bulunuyor. Bir çok projeye imza atan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun ortaya çıkan bu fotoğrafı ise görenleri oldukça şaşırtıyor.



İşte Kenan İmirzalıoğlu ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri..



