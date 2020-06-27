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Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereliymiş! Sinem Kobal'ın eşi...

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, magazin camiasının en popüler isimlerinden biri. Eşi Sinem Kobal ile her paylaşımları olay olan Kenan İmirzalıoğlu bir süre önce ilk çocuğunu kucağına alacak. Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri Kenan İmirzalıoğlu'nun nereli olduğunu merak ediyor. İşte başta Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere ünlülerin memleketleri.

27.06.2020 17:18 - Son Güncelleme: 27.06.2020 17:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





