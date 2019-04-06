Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım onları gözünden sakınıyor!
2016 yılında Faslı Imane Elbani ile hayatını birleştiren, Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım pek çok kişinin beğenerek takip ettiği bir isim. Her ne kadar eşi Imane Elbani ile oldukça göz önünde olan bir çift olsalar da Murat Yıldırım, ailesini gözlerden ırak tutuyor. İşte Murat Yıldırım'ın annesi ve babası olmak üzere ünlülerin akrabaları.
06.04.2019 17:05
- Son Güncelleme: 06.04.2019 17:07
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