Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım onları gözünden sakınıyor!

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım aile hayatıyla da pek kişinin örnek aldığı bir isim. 2016 yılında Imane Elbani ile hayatını birleştiren Murat Yıldırım ailesini gözlerden uzak tutuyor. İşte Murat Yıldırım'ın herkesten sakladığı ailesi.