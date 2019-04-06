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Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım onları gözünden sakınıyor!

2016 yılında Faslı Imane Elbani ile hayatını birleştiren, Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım pek çok kişinin beğenerek takip ettiği bir isim. Her ne kadar eşi Imane Elbani ile oldukça göz önünde olan bir çift olsalar da Murat Yıldırım, ailesini gözlerden ırak tutuyor. İşte Murat Yıldırım'ın annesi ve babası olmak üzere ünlülerin akrabaları.

06.04.2019 17:05 - Son Güncelleme: 06.04.2019 17:07
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım onları gözünden sakınıyor!

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım aile hayatıyla da pek kişinin örnek aldığı bir isim. 2016 yılında Imane Elbani ile hayatını birleştiren Murat Yıldırım ailesini gözlerden uzak tutuyor. İşte Murat Yıldırım'ın herkesten sakladığı ailesi.

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım onları gözünden sakınıyor!

İŞTE CAN YAMAN'IN BABASI

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım onları gözünden sakınıyor!
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım onları gözünden sakınıyor!

Son dönemin genç oyuncularından Nejat Uygur'un Behzat Uygur'un oğlu olduğu ortaya çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım onları gözünden sakınıyor!
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