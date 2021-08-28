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Haberler Magazin Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’dan tatil pozu! Sosyal medya sallandı herkes onları konuştu

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’dan tatil pozu! Sosyal medya sallandı herkes onları konuştu

Atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve oyuncu eşi Sinem Kobal'dan tatil paylaşımı geldi. Güzel oyuncu, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve arkadaş grubu ile verdikleri bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Kobal'ın paylaşımı, çok sayıda sosyal medya hesabı tarafından yayınlanarak hızla yayıldı. Derin yırtmaçlı eteği ile objektif karşısına geçen Sinem Kobal, güzelliği ile bir kez daha hayranlarını mest etti. İşte magazin dünyasının örnek çifti Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın o pozu...

28.08.2021 20:53 - Son Güncelleme: 28.08.2021 20:53
Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’dan tatil pozu! Sosyal medya sallandı herkes onları konuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Sinem Kobal, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı son fotoğrafla dikkat çekti.

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Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’dan tatil pozu! Sosyal medya sallandı herkes onları konuştu

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, eşi ve arkadaş grubuyla verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’dan tatil pozu! Sosyal medya sallandı herkes onları konuştu

Sinem Kobal'ın paylaşımı, çok sayıda sosyal medya hesabı tarafından yayınlanarak hızla yayıldı.

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’dan tatil pozu! Sosyal medya sallandı herkes onları konuştu

Derin yırtmaçlı eteği ile objektif karşısına geçen Sinem Kobal, güzelliği ile bir kez daha hayranlarını mest etti.

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’dan tatil pozu! Sosyal medya sallandı herkes onları konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

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