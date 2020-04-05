Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'ın evi bakın neredeymiş! Bir alt sokağında...

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun evi merak konusu oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de de gerekli olmadıkça sokağa çıkmayan vatandaşlar, sosyal medyadan evde kal çağrısında bulunuyor. Bu isimlerin başında da ünlüler geçiyor.