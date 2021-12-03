Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı Sinem Kobal’ın biricik eşi meğer...
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereliymiş! Atv ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Meslektaşı Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde ikinci kez baba olmaya hazırlanan İmirzalıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. 47 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Kenan İmirzalıoğlu aslen nereli?", "Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketi neresi?" sorularının yanıtını arattı. Başarılı oyuncunun aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketi...
03.12.2021 22:16
- Son Güncelleme: 03.12.2021 22:16
Sinem Kobal ile 5 yıl önce nikah masasına oturan ve geçen yıl kızı Lalin'i kucağına alan Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.
İkinci bebeğinin de kız olacağı öğrenilen başarılı oyuncu, atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.
İnternet kullanıcıları da ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırılıyor. İmirzalıoğlu hakkında en çok "Kenan İmirzalıoğlu aslen nereli?" sorusu aratılıyor.