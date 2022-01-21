Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereli çıktı! İşte Sinem Kobal’ın biricik eşinin memleketi...
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereli çıktı! atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Deli Yürek'te canlandırdığı Yusuf Miroğlu karakteriyle yıldızı parlayan ve birçok başarılı yapımda rol alan oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Kenan İmirzalıoğlu aslen nereli?", "Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketi neresi?" sorularının yanıtını arattı. Bakın Sinem Kobal'ın biricik eşi Kenan İmirzalıoğlu aslen nereliymiş...
21.01.2022 22:10
- Son Güncelleme: 21.01.2022 22:10
Deli Yürek, Ezel, Kabadayı, Acı Hayat, Alef gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde atv'nin sevilen yarışma programı Kim milyoner Olmak İster'de üstlendiği sunuculuk göreviyle adından söz ettiriyor.
Meslektaşı Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren İmirzalıoğlu'nun özellikle memleketi merak edildi.
İnternet kullanıcıları, "Kenan İmirzalıoğlu aslen nereli?", "Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketi neresi?" sorularının yanıtını arattı.