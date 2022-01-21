Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereli çıktı! İşte Sinem Kobal’ın biricik eşinin memleketi...

Deli Yürek, Ezel, Kabadayı, Acı Hayat, Alef gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde atv'nin sevilen yarışma programı Kim milyoner Olmak İster'de üstlendiği sunuculuk göreviyle adından söz ettiriyor.