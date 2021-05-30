Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu bakın nereli! 12 yaşına kadar işte bu köyde yaşamış...

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketi merak ediliyor. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu aynı zamanda da başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken 46 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz ekim ayında baba oldu. Şu sıralar eşi Sinem Kobal ile birlikte kızı Lalin'le ilgilenen İmirzalıoğlu aynı zamanda Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında eğlenceli sunumu ile dikkat çekiyor. Sosyal medyada Sinem Kobal'ın ve Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketi merak konusu oldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun 12 yaşına kadar yaşadığı yer...

30.05.2021 16:11 - Son Güncelleme: 30.05.2021 16:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





