Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Serdar Ortaç'ın o soruya takılıp kalması sosyal medyayı salladı, Ortaç kısa sürede yılbaşının en çok konuşulan ismi oldu. Hem Kim Milyoner Olmak İster hem de İbo Show yılbaşı özel programında konuk olan usta besteci Serdar Ortaç, Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin liralık soruya kadar geldi. Ortaç "Osmanlı padişahları hakkında hangi bilgi yanlıştır?" sorusuna cevap veremeyince yarımadan çekilmek zorunda kaldı.