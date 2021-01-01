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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Serdar Ortaç'ın o soruya takılıp kalması sosyal medyayı salladı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Serdar Ortaç'ın o soruya takılıp kalması sosyal medyayı salladı. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programıyla izleyiciye eğlenceli anlar yaşattı. Emel Müftüoğlu, Burak Kut ve Serdar Ortaç'ın yarıştığı Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünde Serdar Ortaç'ın o soruya takılıp kalması sosyal medyada gündem oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de Serdar Ortaç'ın yarıştığı anlar...

01.01.2021 15:37 - Son Güncelleme: 01.01.2021 16:35
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Serdar Ortaç'ın o soruya takılıp kalması sosyal medyayı salladı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Serdar Ortaç'ın o soruya takılıp kalması sosyal medyayı salladı, Ortaç kısa sürede yılbaşının en çok konuşulan ismi oldu. Hem Kim Milyoner Olmak İster hem de İbo Show yılbaşı özel programında konuk olan usta besteci Serdar Ortaç, Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin liralık soruya kadar geldi. Ortaç "Osmanlı padişahları hakkında hangi bilgi yanlıştır?" sorusuna cevap veremeyince yarımadan çekilmek zorunda kaldı.

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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Serdar Ortaç'ın o soruya takılıp kalması sosyal medyayı salladı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında yılbaşında sürpriz bir isim yarıştı. Şarkıcı Serdar Ortaç'ın konuk olduğu programda kahkahalar yankılandı. 50 yaşındaki Ortaç, tavırlarıyla ve geçmişe dair anlattıklarıyla İmirzalıoğlu'nu ve ekranları başındakileri güldürdü.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Serdar Ortaç'ın o soruya takılıp kalması sosyal medyayı salladı

Yarışmaya heyecanlı başlayan Ortaç, 500 TL'lik "Geçen seneyi dün gibi hatırlıyorum' ve 'vay be amma uyumuşum ha! Tam bir yıl geçmiş" gibi duyanların yüzünü ekşiterek tepki verdiği espriler genellikle yılın hangi günü yapılır?" sorusuna Ortaç 1 Ocak cevabını vererek doğru bildi.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Serdar Ortaç'ın o soruya takılıp kalması sosyal medyayı salladı

"Benim kahvaltı tabağımda yeşil, sele, Gemlik, kalamata, her çeşidinden olur' diyen biri hangisi çok sevdiğini belirtmiş olur" sorusuna Zeytin yanıtını veren Ortaç üçüncü soruya geçmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Serdar Ortaç'ın o soruya takılıp kalması sosyal medyayı salladı

"Çitadan kaçan antilop yavrusu, uykudaki aslan sürüsünün arasına dalıyor' gibi cümleler genellikle hangisi izlerken duyulur" sorusuna vahşi doğa belgeseli cevabıyla Ortaç 2 bin lirayı cebe koydu.

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