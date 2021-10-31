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Haberler Magazin Kim Milyoner Olmak İster'de kahkahalar havada uçuştu! Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayesini anlattı

Kim Milyoner Olmak İster'de kahkahalar havada uçuştu! Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayesini anlattı

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacılardan birinin yakını sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile tanıştığı günü anlatınca stüdyoda kahkahalar hava uçuştu. İmirzalıoğlu ile tanışma hikayesinin bir trafik kazası sonucu olduğunu anlatan seyirci stüdyoda gülüşmelere neden oldu. İşte canlı yayında seyircinin anlattığı o hikaye...

31.10.2021 23:18 - Son Güncelleme: 31.10.2021 23:18
Kim Milyoner Olmak İster’de kahkahalar havada uçuştu! Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayesini anlattı

ATV'nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde 10. soruya kadar gelen yarışmacı herkesi heyecanlandırdı. 200 bin TL'ye kadar gelen yarışmacı 10. soruda elenince 30 bin TL ile yarışmaya veda etti. Programda yarışmacının yakını mikrofonu eline alıp kendini tanıttığı sırada Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayesini anlatmak istedi. Tanışmalarına vesile olan ufak çaplı trafik kazası olduğunu söyleyinde herkes şok şaşırdı. İşte o hikaye...

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Kim Milyoner Olmak İster’de kahkahalar havada uçuştu! Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayesini anlattı

''Trafikte kırmızı yandığında aracımla tam duracaktım ki öndeki araca hafifçe çarptım. Otomobilimden inip çarptığı aracın sahibine özür dilemek için yaklaştığımda araçta Kenan İmirzalıoğlu'nun çıktığını gördüm.

Kim Milyoner Olmak İster’de kahkahalar havada uçuştu! Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayesini anlattı

Çok şaşırdım. Kenan Bey çok sakin bir şekilde 'Tamam sorun yok, önemli bir şey yok' dedi. Sakinliği tavrı beni çok mutlu etti.

Kim Milyoner Olmak İster’de kahkahalar havada uçuştu! Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayesini anlattı

Hatta arkadaşlarım 'keşke biraz daha çarpsaydın' dedi. Ben şaşkınlığımdan ne yapacağımı şaşırmıştım'' diye anlattı.

Kim Milyoner Olmak İster’de kahkahalar havada uçuştu! Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayesini anlattı

Hikayenin son kısmındaki arkadaşlarının espirisi Kenan İmirzalıoğlu'nu ve seyircileri güldürdü.

Kim Milyoner Olmak İster’de kahkahalar havada uçuştu! Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayesini anlattı
Kim Milyoner Olmak İster’de kahkahalar havada uçuştu! Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayesini anlattı
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