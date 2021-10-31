Kim Milyoner Olmak İster'de kahkahalar havada uçuştu! Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayesini anlattı
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacılardan birinin yakını sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile tanıştığı günü anlatınca stüdyoda kahkahalar hava uçuştu. İmirzalıoğlu ile tanışma hikayesinin bir trafik kazası sonucu olduğunu anlatan seyirci stüdyoda gülüşmelere neden oldu. İşte canlı yayında seyircinin anlattığı o hikaye...
31.10.2021 23:18
- Son Güncelleme: 31.10.2021 23:18
ATV'nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde 10. soruya kadar gelen yarışmacı herkesi heyecanlandırdı. 200 bin TL'ye kadar gelen yarışmacı 10. soruda elenince 30 bin TL ile yarışmaya veda etti. Programda yarışmacının yakını mikrofonu eline alıp kendini tanıttığı sırada Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayesini anlatmak istedi. Tanışmalarına vesile olan ufak çaplı trafik kazası olduğunu söyleyinde herkes şok şaşırdı. İşte o hikaye...