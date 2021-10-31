Kim Milyoner Olmak İster’de kahkahalar havada uçuştu! Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayesini anlattı

ATV'nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde 10. soruya kadar gelen yarışmacı herkesi heyecanlandırdı. 200 bin TL'ye kadar gelen yarışmacı 10. soruda elenince 30 bin TL ile yarışmaya veda etti. Programda yarışmacının yakını mikrofonu eline alıp kendini tanıttığı sırada Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayesini anlatmak istedi. Tanışmalarına vesile olan ufak çaplı trafik kazası olduğunu söyleyinde herkes şok şaşırdı. İşte o hikaye...