Kim Milyoner Olmak İster tarihinde bir ilk! Kenan İmirzalıoğlu bile neye uğradığını şaşırdı! Koltuk elden gidince...
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümüne, heyecandan başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun koltuğuna oturmaya çalışan yarışmacı damgasını vurdu. Bir anda neye uğradığını şaşıran İmirzalıoğlu'nun tepkisi stüdyodakileri ve ekran başındakileri kahkahaya boğdu.
14.07.2022 09:35 - Son Güncelleme: 14.07.2022 09:47
ATV ekranlarının en uzun soluklu yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. O anlar herkesi kahkaya boğdu.
ATV'nin reyting rekortmeni programı 'Kim Milyoner Olmak İster', haftada iki gün izleyicilerin karşısına çıkıyor.
ÜNLÜ SUNUCU YARIŞMACIYI ANONS EDEREK STÜDYOYA DAVET ETTİ
'Kim Milyoner Olmak İster'de ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıyı anons ederek stüdyoya davet etti.