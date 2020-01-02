Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisini görenler şoke oldular! Tıpa tıp aynılar

Derviş İmirzalıoğlu kimdir? Kenan İmirzalıoğlu'nun abisini görenler şoke oldular! Sinem Kobal'ın paylaşımıyla ortaya çıkan abi Derviş İmirzalıoğlu, kardeşine benzerliğiyle dikkat çekti. Benzerlik, abisinin düğününde çekilen fotoğraflarla ortaya çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi, 2. kez evlendi. Tüm aileyi bir araya getiren nikahtan gelen fotoğraflar da ünlü oyuncu ve abisi arasındaki benzerliği görenleri şaşırttı. Eşleri, çocukları, hatta anne-babaları bile onların sayesinde milyonlarca insan tarafından tanınıyor. İşte ünlü yıldızların, başka işler yapsalar da neredeyse kendileri kadar ünlü kardeşleri...

İŞTE BAŞTA KENAN İMİRZALIOĞLU OLMAK ÜZERE ÜNLÜLERİN KARDEŞLERİ VE AKRABALARI