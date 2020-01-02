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Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisini görenler şoke oldular! Tıpa tıp aynılar

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ekranlara dönen başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, İmirzalıoğlu'nun abisi ile fotoğraf paylaştı, sosyal medya sallandı. Kenan İmirzalıoğlu ile Derviş İmirzalıoğlu'nun benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi, 2. kez evlendi. Tüm aileyi bir araya getiren nikahtan gelen fotoğraflar da ünlü oyuncu ve abisi arasındaki benzerliği görenleri şaşırttı. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, kayınbiraderi olan Derviş İmirzalıoğlu ile çektiği Sefie'yi Instagram sayfasında paylaştı. Bu paylaşımla birlikte iki kardeşin benzerliği de daha çok gözler önüne serildi. İşte başta Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere ünlülerin akrabaları...

02.01.2020 12:39 - Son Güncelleme: 02.01.2020 12:51
Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler şoke oldular! Tıpa tıp aynılar

Derviş İmirzalıoğlu kimdir? Kenan İmirzalıoğlu'nun abisini görenler şoke oldular! Sinem Kobal'ın paylaşımıyla ortaya çıkan abi Derviş İmirzalıoğlu, kardeşine benzerliğiyle dikkat çekti. Benzerlik, abisinin düğününde çekilen fotoğraflarla ortaya çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi, 2. kez evlendi. Tüm aileyi bir araya getiren nikahtan gelen fotoğraflar da ünlü oyuncu ve abisi arasındaki benzerliği görenleri şaşırttı. Eşleri, çocukları, hatta anne-babaları bile onların sayesinde milyonlarca insan tarafından tanınıyor. İşte ünlü yıldızların, başka işler yapsalar da neredeyse kendileri kadar ünlü kardeşleri...

İŞTE BAŞTA KENAN İMİRZALIOĞLU OLMAK ÜZERE ÜNLÜLERİN KARDEŞLERİ VE AKRABALARI

Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler şoke oldular! Tıpa tıp aynılar

NESLİHAN ATAGÜL

Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler şoke oldular! Tıpa tıp aynılar

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ABİSİ İLKAY ATAGÜL

Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler şoke oldular! Tıpa tıp aynılar
Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler şoke oldular! Tıpa tıp aynılar

KIVANÇ TATLITUĞ

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