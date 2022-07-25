Kim Milyoner Olmak İster son bölümde Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandıran anlar: "Topraklarımıza gidiyoruz dediğimde nabızları düzeliyordu"

Yarışmacı Sağlam, Kenan İmirzalıoğlu'nun "Havada yaşadığınız ilginç bir olay var mı?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Makedonya'dan yaralı uzman çavuşları getirmiştik. Orada yabancı dil bilemedikleri için dertlerini anlatamamışlar, beni görünce çok mutlu oldular. Başarıyla nakletmiştik. Havada hayati tehlikesi olan kişileri döndürdüğümüz zamanlar oldu. Gazilerimizi taşırken bir abla şefkatiyle ellerini tutarak vatan sana minnettar, şimdi topraklarımıza gidiyoruz diyordum. Onların da bunu duyunca tansiyonları ve nabızları düzeliyordu."