Kim Kardashian Jennifer Lopez için Antalya'ya geliyor!
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in 'It's My Party' tunrsi kapsamında Antalya'da vereceği konser içi bir locayı kendisine ayırtmıştı. Lopez'in özel locada ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'ı ağırlayacağı öğrenildi. Türk sanatçıların da yoğun ilgi gösterdiği konsere Demet Akalın, eşi Okan Kurt, kızı Hira Kurt, Pelin- Anıl Akil çiftinin de gitmesi bekleniyor.
02.08.2019 17:10
- Son Güncelleme: 02.08.2019 17:10
Antalya'dan önce Moskova'da konser verecek Jennifer Lopez'in 90 kişilik özel ekibi, ünlü şarkıcıyla birlikte 2 uçakla gelecek. Türkiye'den de 60 kişilik ekibin katılımıyla toplam 150 kişilik teknik ekip, Lopez'in konserinde görev alacak.
Lopez'in, konseri için otel yönetiminden 800 ışık talebinde bulunduğu da belirtildi.
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