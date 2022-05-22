Kim der ki 49 yaşında! Defne Samyeli bikini sezonunu açtı! Plajın tozunu attıran Defne’ye bakın sosyal medyanın gündeminde
Kim der ki 49 yaşında! Kariyerine spikerlik yaparak başlayan ve sonrasında oyunculuk ile şarkıcılığı aynı anda devam ettiren iki çocuk annesi Defne Samyeli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Tatil sezonunu açan Samyeli, bikinisi ile plajda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem olurken ünlü şarkıcının fit hali için "Kim der 49 yaşında" yorumu yapıldı. İşte Defne Samyeli'nin sosyal medyanın gündemine oturan tatil pozu...
22.05.2022 20:14 - Son Güncelleme: 22.05.2022 20:14
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.