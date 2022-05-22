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Haberler Magazin Kim der ki 49 yaşında! Defne Samyeli bikini sezonunu açtı! Plajın tozunu attıran Defne’ye bakın sosyal medyanın gündeminde

Kim der ki 49 yaşında! Defne Samyeli bikini sezonunu açtı! Plajın tozunu attıran Defne’ye bakın sosyal medyanın gündeminde

Kim der ki 49 yaşında! Kariyerine spikerlik yaparak başlayan ve sonrasında oyunculuk ile şarkıcılığı aynı anda devam ettiren iki çocuk annesi Defne Samyeli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Tatil sezonunu açan Samyeli, bikinisi ile plajda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem olurken ünlü şarkıcının fit hali için "Kim der 49 yaşında" yorumu yapıldı. İşte Defne Samyeli'nin sosyal medyanın gündemine oturan tatil pozu...

22.05.2022 20:14 - Son Güncelleme: 22.05.2022 20:14
Kim der ki 49 yaşında! Defne Samyeli bikini sezonunu açtı! Plajın tozunu attıran Defne’ye bakın sosyal medyanın gündeminde

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim der ki 49 yaşında! Defne Samyeli bikini sezonunu açtı! Plajın tozunu attıran Defne’ye bakın sosyal medyanın gündeminde

Tatil sezonunu açan 49 yaşındaki Samyeli, bikinisi ile deniz kenarında verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kim der ki 49 yaşında! Defne Samyeli bikini sezonunu açtı! Plajın tozunu attıran Defne’ye bakın sosyal medyanın gündeminde

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Kim der ki 49 yaşında! Defne Samyeli bikini sezonunu açtı! Plajın tozunu attıran Defne’ye bakın sosyal medyanın gündeminde

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken bir kısmı yaptıkları yorumlarla paylaşımı fazla iddialı bulduğunu dile getirerek Samyeli'ni eleştirdi.

Kim der ki 49 yaşında! Defne Samyeli bikini sezonunu açtı! Plajın tozunu attıran Defne’ye bakın sosyal medyanın gündeminde

Öte yandan ünlü şarkıcı fit haliyle dikkat çekti. Samyeli için "Kim der 49 yaşında diye", "Hiç yaşlanmıyor" yorumları yapıldı.

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