Kim der 47 yaşında! Pınar Altuğ güne bakın nasıl başladı! Göğüs, bacak, kalça çalıştı! Fit halini gören dönüp bir daha baktı
Kim der 47 yaşında! Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımları ve takipçilerine verdiği cevaplarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Altuğ; göğüs, bacak, kalça ve sırt çalıştığı anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun fit halini ve yaptığı hareketleri görenler "Kim der 47 yaşında" yorumunda bulundu. İşte Pınar Altuğ'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
15.06.2022 18:19 - Son Güncelleme: 15.06.2022 18:24
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisince canlandırdığı Meltem karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile sürdürdüğü mutlu evlilikle de sık sık gündem olmuştu.