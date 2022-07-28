Kim der 44 yaşında! Emine Ün siyah bikinisi ile yakalandı! Fit halini görenin ağzı açık kaldı 20’lik genç kızlara meydan okudu
Kim der 44 yaşında! Ünlü oyuncu Emine Ün, geçen günlerde ihanet iddialarıyla magazin gündeminde uzun süre yer almıştı. Oyuncunun geçtiğimiz yıl boşandığı eşi Tolga Karakaş'ın Emine Ün'ü kardeşi Mine Ün ile aldattığı ve evliliklerinin bu nedenle bittiği ileri sürülmüştü. İhanet iddiaları sonrası Emine Ün ve Karakaş'ın avukatları, jet hızıyla açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı. Ünlü oyuncu, şimdi ise bikinili halleriyle gündem oldu. Tatil sezonunu açan Ün, siyah bikinisi ile kameralara yansıdı. Sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem olan pozlar, görenleri şaşkına çevirdi. Fit haliyle dikkat çeken 44 yaşındaki oyuncu için "20'lik genç kızları cebinden çıkarır", "Kim der bir çocuk annesi diye" yorumları yapıldı. İşte Emine Ün'ün o pozları...
İbrahim Erkal ile başrolü üstlendiği Canısı diziyle hafızalara kazınan Emine Ün, geçen günlerde ihanet iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Oyuncu Emine Ün'ün geçtiğimiz yıl boşandığı eşi Tolga Karakaş ve kız kardeşi Mine Ün hakkında şaşırtan ihanet iddiaları ortaya atıldı.
Basına yansıyan iddialar sonrasında Tolga Karakaş, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş hakkında kamuoyuna yansıyan haksız suçlamalar ve ağır ithamlar içeren haberleri şaşkınlık ve üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş ve eski eşi Emine Ün, bir yıl önce saygı ve hoşgörü sınırları içinde anlaşmalı olarak boşanmışlardır.
Boşanmanın üzerinden bir yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen halen müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş'ın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik haber ve paylaşımlar yapılmaktadır. Yapılan haber ve paylaşımların tamamı iftira niteliğinde olup, müvekkilimiz eski eşinin hem bir anne olması hem de bir kadın olması sebebiyle bu zamana kadar birçok duruma sessiz kalmıştır. Hiçbir platformda boşanma süreci ve nedenleri ile ilgili paylaşımda bulunmamıştır"