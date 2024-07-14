Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlu rolündeydi... Kılıbık Erol bakın çıka çıka kim çıktı! Meğer Yeşilcam güzelinin kardeşiymiş

Türk sinemasının unutulmaz komedi filmlerinden biri olan 1983 yapımı Kılıbık, Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin muhteşem uyumuyla izleyicileri kahkahaya boğmuştu. Filmde Kemal Sunal'ın oğlu Erol karakterini canlandıran genç oyuncu ise yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Kılıbık filminde izleyiciyi ekrana kilitleyen Erol karakterini canlandıran genç yetenek, Yeşilçam'ın en güzel ve başarılı oyuncularından birinin kardeşi çıktı!
Türk sinemasının usta oyuncularından Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Kılıbık, izleyicilere kahkaha dolu bir yolculuk sunmuştu.
Yönetmen koltuğunda Uğur İnan'ın oturduğu ve senaryosunu Osman F. Seden'in kaleme aldığı Türk komedi filmi Kılıbık filminin başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli yer alıyor. Yapımcılığını Memduh Ün'ün üstlendiği film, 1983 yılında İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Reşitpaşa Şirin Sokak'ta çekilmiştir.
KILIBIK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Evli ve iki çocuk babası olan Kamil, borç harç içinde yaşayan ve kirada oturduğu evin sahibi ile sürekli sorunlar yaşayan orta halli bir vatandaştır. Aynı zamanda kılıbık biri olan Kamil, karısının aşırı masrafları ve bitmeyen istekleri yüzünden hayatından bezmiştir.