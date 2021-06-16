Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'tan 'ihanet görüntüleri' sonrası bomba hamle! 'Gözümle görürsem inanırım' diyen Kibariye...

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'tan 'ihanet görüntüleri' sonrası bomba hamle! Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, geçtiğimiz günlerde yine bir 'aldatma' skandalıyla gündeme geldi. Daha önce de pek çok defa 'aldatma' haberleriyle magazin manşetlerinde yer alan Kibariye-Ali Küçükbalçık çifti yine bir skandala imza attı. Bir kadınla, havuz başın el ele görüntüleri ortaya çıkan Ali Küçükbalçık'ın karesi, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Ünlü şarkıcı ise eşinin bu görüntüleri hakkında, 'Gözümle görürsem inanırım' açıklamasında bulundu ve tepkileri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde başka bir kadınla el ele görüntülenen Ali Küçükbalçık, eşi Kibariye ile çekilen karesini sosyal medyada paylaştı. Ünlü şarkıcı, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti.

16.06.2021 10:45 - Son Güncelleme: 16.06.2021 10:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





