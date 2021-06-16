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Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'tan 'ihanet görüntüleri' sonrası bomba hamle! 'Gözümle görürsem inanırım' diyen Kibariye...

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'tan 'ihanet görüntüleri' sonrası bomba hamle! Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, geçtiğimiz günlerde yine bir 'aldatma' skandalıyla gündeme geldi. Daha önce de pek çok defa 'aldatma' haberleriyle magazin manşetlerinde yer alan Kibariye-Ali Küçükbalçık çifti yine bir skandala imza attı. Bir kadınla, havuz başın el ele görüntüleri ortaya çıkan Ali Küçükbalçık'ın karesi, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Ünlü şarkıcı ise eşinin bu görüntüleri hakkında, 'Gözümle görürsem inanırım' açıklamasında bulundu ve tepkileri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde başka bir kadınla el ele görüntülenen Ali Küçükbalçık, eşi Kibariye ile çekilen karesini sosyal medyada paylaştı. Ünlü şarkıcı, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti.

16.06.2021 10:45 - Son Güncelleme: 16.06.2021 10:51
Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'tan ihanet görüntüleri sonrası bomba hamle! 'Gözümle görürsem inanırım' diyen Kibariye...

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'tan ihanet görüntüleri sonrası bomba hamle! 'Gözümle görürsem inanırım' diyen Kibariye, eşinin bir kadınla el ele görüntülerine verdiği tepki sonrası sosyal medyada tepki almıştı.

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Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'tan ihanet görüntüleri sonrası bomba hamle! 'Gözümle görürsem inanırım' diyen Kibariye...

Geçtiğimiz günlerde başka bir kadınla el ele görüntülenen Ali Küçükbalçık, eşi Kibariye ile çekilen karesini sosyal medyada paylaştı.

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'tan ihanet görüntüleri sonrası bomba hamle! 'Gözümle görürsem inanırım' diyen Kibariye...

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler ardından Kibariye'den aldatma açıklaması geldi.

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'tan ihanet görüntüleri sonrası bomba hamle! 'Gözümle görürsem inanırım' diyen Kibariye...

Ünlü şarkıcı, UçanKuş TV'de yayınlanan görüntülerin ardından programa telefonla bağlanarak şu açıklamayı yaptı: "Ben gözümle görmedim, belki iş arkadaşıdır. Günaha giremem. Gözümle görürsem, öyle inanırım. Görüntülerdeki o mu, bilmiyorum. Görüntüler çok net değil, bilemiyorum. Genel konuşacağım, yanlış anlaşılmasın...

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'tan ihanet görüntüleri sonrası bomba hamle! 'Gözümle görürsem inanırım' diyen Kibariye...

İşte ihanet iddiasıyla gündeme gelen Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın görüntüsü...