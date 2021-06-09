Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık bir kadınla havuz başında yakalandı Kibariye bakın ne dedi! Bu artık kaçıncı...
Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, yine bir 'aldatma' skandalıyla gündemde... Daha önce de pek çok defa 'aldatma' haberleriyle gündeme gelen Kibariye-Ali Küçükbalçık çifti yine magazin manşetlerinde. Bir kadınla, havuz başın el ele görüntüleri ortaya çıkan Ali Küçükbalçık'ın bu karesi, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Bakın ünlü şarkıcı Kibariye, eşinin bu görüntüleri hakkında ne dedi.
09.06.2021 10:21
- Son Güncelleme: 09.06.2021 10:21
Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kendisinden 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın ihaneti magazin gündemine bomba gibi düştü. Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti.
Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti. Daha önce kendisini aldatan eşini affeden Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık, yine kaçamak yaparken görüntülendi...
Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntüler ardından Kibariye'den aldatma açıklaması geldi.
Ünlü şarkıcı, UçanKuş TV'de yayınlanan görüntülerin ardından programa telefonla bağlanarak şu açıklamayı yaptı: "Ben gözümle görmedim, belki iş arkadaşıdır.