Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık bir kadınla havuz başında yakalandı Kibariye bakın ne dedi! Bu artık kaçıncı...

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, yine bir 'aldatma' skandalıyla gündemde... Daha önce de pek çok defa 'aldatma' haberleriyle gündeme gelen Kibariye-Ali Küçükbalçık çifti yine magazin manşetlerinde. Bir kadınla, havuz başın el ele görüntüleri ortaya çıkan Ali Küçükbalçık'ın bu karesi, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Bakın ünlü şarkıcı Kibariye, eşinin bu görüntüleri hakkında ne dedi.

09.06.2021 10:21 - Son Güncelleme: 09.06.2021 10:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





