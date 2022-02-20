Kibariye'nin başını derde sokan Bodrum'daki villa sonunda elden çıktı! Yaşadığı gecekonduda elektrik olmayan Kibariye dolandırıcılık...
Kibariye'nin başını derde sokan Bodrum'daki villa elden çıktı! Elektriği olmayan bir gecekonduda yoksul bir hayat sürdükten sonra 7'den 70'e herkesin yakından tanıdığı bir isim haline dönen Kibariye 'dolandırıcılık' iddiası nedeni ile evinden oldu... İş insanı Sebahattin Girgin, 2019 yılında 4.5 milyon liraya aldığı villanın Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık tarafından bir başkasına da satıldığını öne sürerek 'dolandırıcılık' iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Villanın satışı mahkeme kararıyla yapıldı, satıştan Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık'a düşen payın küçük bir miktar olduğu söyleniyor. Bir dönem eşinin borçlarıyla başı dertte olan Kibariye, 'Ali'nin kumardan, ticari hayatından borçları olabilir. Oynamıştır, geçti bitti... O benim kocam. Para yine kazanılır. Ama ailede sağlık, huzur ve mutluluk hepsinden önemlidir.' demişti...
İş insanı Sebahattn Girgin, Kibariye'nin Yalıkavak'taki evini 2019 yılında 4.5 milyon lira ödeyerek satın aldığını, şarkıcı Kibariye ile eşi Ali Küçükbalçık'ı kendisinden sonra iki farklı kişiye kiraladığını,aynı zamanda da başka bir alıcıya sattıklarını iddia etmişti. Olay villa ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Villanın satışı mahkeme kararıyla yapıldı.
Dolandırıldığını iddia eden Sebahattin Girgin daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ben bu evi 2 sene önce 4.5 milyon TL'ye Kibariye Hanım'dan satın aldım. Ataşehir'deki evlerinde görüştük. 2 milyon 300 bin TL banka borcu vardı, onu kapatmak ve çifte 2 milyon 200 bin TL ödemek üzere anlaştık. 'Benim okumam yazmam yok' dedi. Noter sözleşmeyi kendi el yazısıyla yazdı, Kibariye Hanım da imza attı. Bu işlemler sonrası ödeme yaptım, dekontlarım mevcut. Noterin imzası, satış vekâletiyle beraber elimde. Ali Bey'in 'Hiçbir alacağım kalmamıştır' diye imzaladığı belge de elimde. Ancak bu evi iki farklı kişiye kiralamışlar. Adamlar gelip evime 120 bin liralık zarar verdiler, beni şikâyet ettiler. Bana 'can kardeşim' diye hitap eden Kibariye, benim için 'Hiçbir şekilde tanımıyorum, evimi gasp etmiş bir emlakçıdır' diye ifade verdi. Daha sonra da evi Ahmet Serin diye birine sattılar. Ali Bey ve Ahmet Bey beni ölümle tehdit etti, şikâyetçi oldum.''