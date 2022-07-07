Kibariye’nin 20 yaşında anne olan kızı Birgül Küçükbalçık’a bakın! Gören dilini ısırdı! Torunu da dedesi Ali Küçükbalçık’ın kopyası...
Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, zor bir çocukluk döneminin ardından geçim sıkıntısı nedeniyle hiç okula gitmedi. Pavyon hayatına ilk adımı küçük yaşlarda atan sanatçı, doğallığı ve güçlü yorumuyla kısa sürede geniş bir kitlenin sevgisini kazandı. Sesi ve şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Kibariye, 21 Aralık 1979'da taksi şoförü Tunay Ürek ile evlendi ve yıllar sonra boşandı. 1999 yılında kinci kez nikah masasına oturan Kibariye'nin Ali Küçükbalçık ile yaptığı evlilikten Birgül adında bir kızı oldu. Ünlü sanatçının genç yaşta evlenen kızı Birgül Küçükbalçık ise merak konusu oldu. Estetikle bambaşka birine dönüşen Küçükbalçık'ı gören hayran kalırken sanatçının minik torunu için "Dedesinin kopyası" yorumu yapıldı. İşte Kibariye'nin biricik kızı ve torunu...
Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, pamuk ve tütün toplayıcılığı ile geçimini sağlayan bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Daha sonra 8 kardeşi olan Kibariye, ailesinin geçim sıkıntısı nedeniyle hiç okula gitmedi.
"İMZA ATMAYI BİLE SEDA SAYAN ÖĞRETTİ"
Verdiği bir röportajda "Okula gitmek çok isterdim" diyen Kibariye, "Hiç okula gitmedim. A harfi nasıl yapılır diye sorsanız zar zor belki yaparım. İmza atmayı bile Seda Sayan öğretti bana. Ama okumak çok isterdim. Aileme de hak veriyorum çünkü durumları müsait değildi. Fakirdik, ekmeği zor buluyorduk. Küçükken belki ailemi anlamıyordum ve niye okutmadılar beni demiş olabilirim ama şimdi demiyorum. Yaş ilerledikçe, hayatı gördükçe ve hayattaki birçok şeyi yaşadığım için hayatı güzel okudum ben. Çok güzel okudum hem de! Kimsenin okuyamayacağı kadar. Yaralı, bereli… O hayattan ders aldığım için annemlere hak veriyorum ve kızmıyorum'' dedi.
Okul çağında çalışmak zorunda kalan Kibariye, ilk olarak Akhisar'da bir gazinoda sahne aldı. Kısa süre sonra aynı gazinoda çalışan bir arkadaşının aracı olmasıyla 1974'te İzmir'e gitti. 1974'te yine aynı "Çağlayan Saz"a gitti ve sahne aldı.
1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye gazinosunda sahne almaya başladı. Bir teklif yılbaşı gecesi (1981) TRT Televizyonundan gelir. 1982'de ilk kez bir sinema filminde rol aldı.