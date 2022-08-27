Kibariye’den kahreden haber! Annesi Makbule Tokmak vefat etti! 20 yaşında anne olan torunu Birgül’ün düğününde ortaya çıkmıştı...
Kibariye'den kahreden haber! Gerçek adı Bahariye Tokmak olan Kibariye'den kahreden haber geldi. Ünlü sanatçının annesi Makbule Tokmak'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Annesi Makbule Tokmak'ın acı haberiyle yıkılan Kibariye ise cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ünlü sanatçıya yorum yaparak başsağlığı diledi. İşte detaylar...
27.08.2022 00:23 - Son Güncelleme: 27.08.2022 00:58
2. Sayfa'da yer alan habere göre; şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Annesi Makbule Tokmak'ın acı haberiyle yıkılan Kibariye ise cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı.
'ŞOFER ŞOFER' HAYKIRIŞI İLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI
Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, kızının 20 yıl evli kalıp 1999 yılında boşandığı Tünay Ürek'e gösterdiği tepkiyle uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti.
"Şofeer şofer" sözleriyle tüm Türkiye'nin hafızasına kazınan Makbule Tokmak, televizyon ekranlarına çıkıp şunları söylemişti: "Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o"