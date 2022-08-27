Kibariye’den kahreden haber! Annesi Makbule Tokmak vefat etti! 20 yaşında anne olan torunu Birgül’ün düğününde ortaya çıkmıştı...

"Şofeer şofer" sözleriyle tüm Türkiye'nin hafızasına kazınan Makbule Tokmak, televizyon ekranlarına çıkıp şunları söylemişti: "Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o"