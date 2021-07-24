Kibariye’den flaş Ali Küçükbalçık açıklaması! “Kıskananlar çatlasın” dedi kocasına bakın nasıl sahip çıktı

Kibariye, kendisini ve eşini dolandırıcılıkla suçlayan Sebahattin Girdin'in iddialarının hatırlatılması üzerine "Ev benim üzerime, mahkeme devam ediyor. Evi satabilirim ama satmaya da bilirim. Çok kararsızım bu konuda" ifadelerini kullandı.