Kibariye’den flaş Ali Küçükbalçık açıklaması! “Kıskananlar çatlasın” dedi kocasına bakın nasıl sahip çıktı
Kibariye'den flaş Ali Küçükbalçık açıklaması! Ünlü şarkıcı Kibariye, 24 yıllık eşi Ali Küçükbalçık tarafından aldatıldığı ve affettiği yönündeki haberlerle uzun süre gündem olmuştu. Bodrum Yalıkavak'ta sahne alan ve konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, konuyla ilgili açıklamada bulundu. "Ben onu çok seviyorum, o da beni. Kıskananlar çatlasın" ifadelerini kullanan Kibariye, bu sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevaplayan şarkıcı, Sebahattin Girdin'in dolandırıcılık iddiaları hakkında da konuştu. İşte Kibariye'nin o açıklamaları...
24 yıllık evli çift Kibariye ile Ali Küçükbalçık, son dönemde aldatma ve affetme iddialarıyla sık sık konuşulmuştu. Çift, son olarak iş insanı Sebahattin Girdin'in dolandırıldığını söylemesiyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, hem eşiyle hem de Girdin'in iddialarıyla ilgili konuştu.
Şarkıcıya, Sebahattin Girdin'in "4.5 milyon TL'ye bana ev sattılar. Tapuyu bir türlü alamadım. Ev daha sonra başkasına satıldı" sözleri de hatırlatıldı.
Kibariye, kendisini ve eşini dolandırıcılıkla suçlayan Sebahattin Girdin'in iddialarının hatırlatılması üzerine "Ev benim üzerime, mahkeme devam ediyor. Evi satabilirim ama satmaya da bilirim. Çok kararsızım bu konuda" ifadelerini kullandı.
"KISKANANLAR ÇATLASIN"
Ünlü şarkıcı, eşi Ali Küçükbalçık'ın bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmasıyla ilgili ise "Bu bizim sorunumuz. Biz evimizde hallediyoruz" diyerek şunları söyledi: