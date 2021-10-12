Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık'ın kuaföre borç taktığı kriz büyüyor! O kuaför çıktı bir bir açıkladı 'o zaman yarısını vereyim'
Kadıköy'de bir kuaföre giden sanatçı Kibariye, 4 bin 200 lira değerinde kaynak saç yaptırdı. İşlem sonrası iddiaya göre ücreti ödemeyen Kibriye, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kuaförden ayrıldı. İşletme sahibinin telefon üzerinden görüştüğü Küçükbalçık ise ödeme yapmayacaklarını belirtince, yaklaşık 3 saat boyunca Kibariye'ye hizmet veren işletme sahibi büyük şok yaşadı. Ünlü sanatçının kuaförde saçlarına işlem yaptırdığı anlar da ortaya çıktı. İşletme sahibi, canlı yayında yaşananları anlattı. İşte kuaför krizinde son dakika gelişmeleri...
12.10.2021 17:05
- Son Güncelleme: 12.10.2021 17:05
İstanbul Kadıköy'de bir kuaföre giden Kibariye, 4 bin 200 TL değerinde kaynak saç yaptırdı. İddiaya göre; ünlü şarkıcı, işlem sonrası ücreti ödemeden eşi Ali Küçükbalçık'la birlikte kuaförden ayrıldı. İşletme sahibi, canlı yayında yaşananları anlattı. İşte kuaför krizinde son dakika gelişmeleri...
Eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kaynak saç yapan bir kuaföre giden Kibariye'nin, üç saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 4 bin 200 TL'yi ödemeden dükkândan ayrıldığı iddia edildi.
Eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kaynak saç yapan bir kuaföre giden Kibariye'nin, üç saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 4 bin 200 TL'yi ödemeden dükkândan ayrıldığı iddia edildi.