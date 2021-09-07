Kibariye eşi Ali Küçükbalçık ile mutlu evliliğinin sırrını verdi! 'Sevgiye, saygıya ve hürmete ihtiyacım var' diyen Kiboş'tan bomba sözler
Kibariye eşi Ali Küçükbalçık ile mutlu evliliğinin sırrını verdi! 'Sevgiye, saygıya ve hürmete ihtiyacım var' diyen Kiboş'tan bomba açıklamalar geldi. Onun meslek yaşamı 1974 yılında İzmir'in pavyonlarında başladı. Güçlü sesiyle dinleyenleri mest eden şarkıcı Kibariye, çocukken sahne almaya başladı. 61 yaşındaki Kibariye, konuk olduğu programda kariyerinin başlangıcında yaşadığı zor dönemlere değinen ve itirafları ile günlerdir adından söz ettiren Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık ile mutlu evliliğinin sırrını verdi.
07.09.2021 14:34
- Son Güncelleme: 07.09.2021 14:34
'Allah için söylüyorum, onun bana çok sevgisi var. Saygısı da var. İyi de bakıyor bana. 61 yaşına girdim. Benden küçük, ama annesi gibi, karısı gibi, çocuğu gibi bakıyor bana... Hizmetlerde kusur yok. Bayağı ilgileniyor, Allah razı olsun. Hastalandım mı çorbalar yapar, bakar. Valla sıkıntı yok. Ben şikayetçi değilim Allah da olmasın...
"Evlilikte kadın da erkek de sabırlı olmalı. Sabırlı ve kanaatkar olurlarsa geçim devam eder. Ben mesela aşırı sabırlıyım. Bana kocam iyi davranıyor... Torunum var, çoluk çocuğum var, 61 yaşındayım. Biliyorum çünkü, kocam beni seviyor, ama o istemezse ayrı konu. 'Karım' diyor, bir şey demiyor. Allah nazarlardan korusun, kim ne derse desin?'