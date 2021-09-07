Kibariye eşi Ali Küçükbalçık ile mutlu evliliğinin sırrını verdi! 'Sevgiye, saygıya ve hürmete ihtiyacım var' diyen Kiboş'tan bomba sözler...

'Allah için söylüyorum, onun bana çok sevgisi var. Saygısı da var. İyi de bakıyor bana. 61 yaşına girdim. Benden küçük, ama annesi gibi, karısı gibi, çocuğu gibi bakıyor bana... Hizmetlerde kusur yok. Bayağı ilgileniyor, Allah razı olsun. Hastalandım mı çorbalar yapar, bakar. Valla sıkıntı yok. Ben şikayetçi değilim Allah da olmasın...

