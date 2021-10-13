Kibariye annesiyle sokak ortasında göbek attı! ’Şofeer şofer’ haykırışlarıyla hafızlara kazınan Makbule Tokmak yıllar sonra ortaya çıktı

"Ali Bey '4 bin 200 TL değil de bunu reklam karşılığı yapalım' teklifinde bulundu. 'En başından söyledim, böyle bir çalışmamız yok. Bizim böyle bir reklama da ihtiyacımız yok' cevabını verdim. 'O zaman yarısını vereyim' dedi. Ben de kendilerini medyaya vereceğimi söyledim...