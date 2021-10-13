Kibariye annesiyle sokak ortasında göbek attı! 'Şofeer şofer' haykırışlarıyla hafızlara kazınan Makbule Tokmak yıllar sonra ortaya çıktı
Kibariye annesiyle sokak ortasında göbek attı! Ünlü şarkıcı Kibariye, 4 bin 200 lira değerinde kaynak saç yaptırdığı ve ödeme yapmadan kuaförden ayrıldığı yönündeki iddialarla gündem olmuştu. Dolandırıcılıkla suçlanan Kibariye, iddialara kulak tıkadı ve annesi Makbule Tokmak ile bir sünnet düğününde ortaya çıktı. Sokak ortasında annesiyle karşılıklı göbek atan Kibariye'nin o anları sosyal medyaya damga vurdu. 'Şofeer şofer' haykırışlarıyla hafızlara kazınan Makbule Tokmak'ın enerjik halleri ise dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Kibariye, 4 bin 200 lira değerinde kaynak saç yaptırdığı ve ödeme yapmadan kuaförden ayrıldığı yönündeki iddialarla gündem olmuştu.
Söz konusu iddiaya göre; Kadıköy'de bir kuaföre gelen sanatçı Kibariye, 4 bin 200 lira değerinde kaynak saç yaptırdı. İşlem sonrası ücreti ödemeden çıkan Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kuaförden ayrıldı. İşletme sahibinin telefon üzerinden görüştüğü Kibariye'nin eşi Küçükbalçık ise ödeme yapmayacaklarını belirtince yaklaşık 3 saat boyunca Kibariye'ye hizmet veren işletme sahibi hayatının şokunu yaşadı.
'PARAYI VERMEDEN GİTTİLER'
İşletme yöneticisi Kemal Bamdelen, konuyla ilgili şöyle konuştu: "Kibariye Hanım geldi, saçlarını yaptıracağını söyledi, biz de yaptık. Buradan mutlu bir şekilde ayrıldı, kendisi de söylüyor. Parayı vermeden gittiler, burada bir arkadaş bıraktılar rehin olarak 4-5 saat durdu dükkânda, parayı ödemediler... Ali Bey 'parayı medya danışmanıma verdim' dedi. Medya danışmanına sordum 'Kimse para vermedi' dedi. 'Biri yalan söylüyor ama hanginiz?' deyip Ali Bey'i tekrar aradım..."
Bence bu olaylardan Kibariye Hanım'ın haberi yoktu sonradan öğrenmiş olabilir. Bu işleri organize den eşi Ali Bey'dir. Bu olay duyulduktan sonra çok sayıda mağdur ulaştı. Çok problem yaşamışlar. Biz Kibariye Hanım için dükkanı 5-6 saat kapattık. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz."