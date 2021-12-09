Kibariye 40 yaşında kızı ise 20 yaşında anne olmuştu... Yaşadığı gecekonduda elektrik olmayan Kibariye'nin torununa bakın aynı dedesi
Kibariye 40 yaşında kızı ise 20 yaşında anne olmuştu... Yaşadığı gecekonduda elektrik olmayan Kiboş'un torununa bakın, görenler 'aynı dedesi' diyor. Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye şimdilerde hem şöhretinin hem de anneanneliğinin keyfini sürüyor. Bir dönem aldatılma iddialarıyla gündeme gelen ancak eşi Ali Küçükbalçık'ı affeden sonrasında kızıyla problemler yaşayan şarkıcı için şu sıralar hayat gayet güzel. Ünlü şarkıcı kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturdu ve bir yıl sonra kızı dünyaya geldi. Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri haline dönüşen Birgül'ün oğlu Aras'ı görenler dedesine benzetiyor. İşte elektriği olmayan bir gecekonduda yoksul bir hayat süren ve o günleri geride bırakan Kibariye'nin ailesi...
Onun meslek yaşamı 1974 yılında İzmir'in pavyonlarında başladı. Henüz 19 yaşındayken ilk eşi Tunay Ürek ile evlendi. 1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardı. Ünlü bestekar, sanatçıyı o zamanlar İstanbul'da Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akyüz'e anlattı. Akyüz; Kibariye'yi dinlemek isteyince de Kibariye İstanbul'a geldi.
Sesi o kadar etkileyiciydi ki Kibariye Stardust Gazinosu'nda sahne almaya başladı. Onu bugünkü şöhretine taşıyan ise 1981'in yılbaşı gecesinde TRT Televizyonu'na çıkması oldu. Söylediği Kim Bilir adlı şarkı bir anda dillere düştü. Kibariye'nin yorumu bir döneme damgasını vuran Ümmü Gülsüm adlı şarkıcıyla bile kıyaslandı.
Gazino günleri devam ederken Kibariye her gün evine gazino durağından bindiği taksiyle gidiyor; ailesine para göndermekten henüz birikim yapmamış, kendine hususi araba almamış. İşte o taksi durağındaki şoför olan Tünay Ürek ile o günlerde tanışıyor. Zar zor evlenen çitin 1996 yılında o masal gibi aşkı, bir boşanma haberiyle birdenbire bitiveriyor.