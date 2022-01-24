Vav TV İzle
Haberler Magazin Kibar Feyzo, Şekerpare, Çöpçüler Kralı denince akla geliyorlar... Şener Şen - İlyas Salman küslüğü bitti yıllar sonra buluşan ikiliye bakın!

Kibar Feyzo, Şekerpare, Çöpçüler Kralı denince akla geliyorlar... Şener Şen - İlyas Salman küslüğü bitti yıllar sonra buluşan ikiliye bakın!

Kibar Feyzo, Şekerpare, Çöpçüler Kralı denince akla geliyorlar... Şener Şen - İlyas Salman küslüğü bitti, yıllar sonra yeniden aynı karede yer alan ikiliyi görenler birbirine benzetti. Usta sanatçı Şener Şen, İlyas Salman'ı evinde ziyaret etti. İlyas Salman birlikte çekilen bir kareyi "Kırk altı yıllık dostum gelmiş" notuyla paylaştı. İşte Türk sinemasında çok sayıda filmde birlikte rol alan 80 yaşındaki Şener Şen ile 72 yaşındaki İlyas Salman'ın son hali...

24.01.2022 08:54 - Son Güncelleme: 24.01.2022 09:01
Kibar Feyzo, Şekerpare, Çöpçüler Kralı denince akla geliyorlar... Şener Şen - İlyas Salman küslüğü bitti yıllar sonra buluşan ikiliye bakın!

Kibar Feyzo, Şekerpare, Çöpçüler Kralı denince akla geliyorlar... Şener Şen - İlyas Salman küslüğü bitti, yıllar sonra buluşan ikiliye bakın!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kibar Feyzo, Şekerpare, Çöpçüler Kralı denince akla geliyorlar... Şener Şen - İlyas Salman küslüğü bitti yıllar sonra buluşan ikiliye bakın!

Banker Bilo, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Şekerpare ve Çöpçüler Kralı gibi Yeşilçam'ın sevilen filmlerinde birlikte başrol oynayan Şener Şen ve İlyas Salman yeniden bir araya geldi.

Kibar Feyzo, Şekerpare, Çöpçüler Kralı denince akla geliyorlar... Şener Şen - İlyas Salman küslüğü bitti yıllar sonra buluşan ikiliye bakın!

KÜS OLDUKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Şener Şen ile İlyas Salman'ın bir süredir küs oldukları öne sürülmüştü.

Kibar Feyzo, Şekerpare, Çöpçüler Kralı denince akla geliyorlar... Şener Şen - İlyas Salman küslüğü bitti yıllar sonra buluşan ikiliye bakın!

Küs oldukları dönem Şener Şen'in, yakın çevresinde İlyas Salman'ın adını bile anılmasını yasakladığı iddia edilmişti.

Kibar Feyzo, Şekerpare, Çöpçüler Kralı denince akla geliyorlar... Şener Şen - İlyas Salman küslüğü bitti yıllar sonra buluşan ikiliye bakın!

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı.

SON DAKİKA