Kibar Feyzo, Şekerpare, Çöpçüler Kralı denince akla geliyorlar... Şener Şen - İlyas Salman küslüğü bitti yıllar sonra buluşan ikiliye bakın!
Kibar Feyzo, Şekerpare, Çöpçüler Kralı denince akla geliyorlar... Şener Şen - İlyas Salman küslüğü bitti, yıllar sonra yeniden aynı karede yer alan ikiliyi görenler birbirine benzetti. Usta sanatçı Şener Şen, İlyas Salman'ı evinde ziyaret etti. İlyas Salman birlikte çekilen bir kareyi "Kırk altı yıllık dostum gelmiş" notuyla paylaştı. İşte Türk sinemasında çok sayıda filmde birlikte rol alan 80 yaşındaki Şener Şen ile 72 yaşındaki İlyas Salman'ın son hali...
24.01.2022 08:54
- Son Güncelleme: 24.01.2022 09:01
Kibar Feyzo, Şekerpare, Çöpçüler Kralı denince akla geliyorlar... Şener Şen - İlyas Salman küslüğü bitti, yıllar sonra buluşan ikiliye bakın!
Banker Bilo, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Şekerpare ve Çöpçüler Kralı gibi Yeşilçam'ın sevilen filmlerinde birlikte başrol oynayan Şener Şen ve İlyas Salman yeniden bir araya geldi.
KÜS OLDUKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ
Şener Şen ile İlyas Salman'ın bir süredir küs oldukları öne sürülmüştü.
Küs oldukları dönem Şener Şen'in, yakın çevresinde İlyas Salman'ın adını bile anılmasını yasakladığı iddia edilmişti.