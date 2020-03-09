Kerem Tunçeri'nin sevgilisi öyle bir isim çıktı ki... Anadolu Yakası'nın ücra köşelerinde buluşuyorlar!
A Erkek Milli Takım menajeri Kerem Tunçeri, gönlünü bir oyuncuya kaptırdı. Yaşadığı aşklarla magazin camiasının çapkını olarak bilinen 40 yaşındaki Kerem Tunçeri'nin aşk yaşadığı isim, geçtiğimiz sene iş insanı Yiğit Özer ile boşanmıştı. 6 aydır birlikte oldukları öğrenilen Kerem Tunçeri ile sevgilisinin, Anadolu Yakası'nın ücra köşelerinde buluştukları ortaya çıktı. İlişkilerinin yakın çevresi tarafından evliliğe doğru gittiği iddia edilen Kerem Tunçeri'nin sevgilisini görmeye hazır mısınız?
Kerem Tunçeri, Melis Babadağ ile aşk yaşıyor! Yaşadığı aşkları ile magazin dünyasının çapkını olarak bilinen A Erkek Milli Takım menajeri Kerem Tunçeri, gönlünü başarılı oyuncu Melis Babadağ'a kaptırdı. İş insanı Yiğit Özer ile 2015'te evlenen ve geçtiğimiz sene anlaşmalı bir şekilde sessiz sedasız boşanan 36 yaşındaki Adanalı başarılı oyuncu, daha önceki evliliğinde aradığı mutluluğu bulamamıştı.
Yaklaşık 6 aydır Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Melis Babadağ, Pis Yedili dizisinde Elçin karakteri ile karşımıza çıkmıştı. Basına yakalanmamak için Anadolu Yakası'nın ücra köşelerinde buluşan Kerem Tunçeri ile Melis Babadağ'ın ilişkileri bir hayli ciddiymiş. Birbirlerini sosyal medyadan da takip eden çiftin yakın çevresi, ilişkilerinin evliliğe doğru gittiklerini de söylediler. İşte Kerem Tunçeri ile sevgilisi Melis Babadağ...