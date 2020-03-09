Kerem Tunçeri'nin sevgilisi öyle bir isim çıktı ki... Anadolu Yakası'nın ücra köşelerinde buluşuyorlar!

Yaklaşık 6 aydır Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Melis Babadağ, Pis Yedili dizisinde Elçin karakteri ile karşımıza çıkmıştı. Basına yakalanmamak için Anadolu Yakası'nın ücra köşelerinde buluşan Kerem Tunçeri ile Melis Babadağ'ın ilişkileri bir hayli ciddiymiş. Birbirlerini sosyal medyadan da takip eden çiftin yakın çevresi, ilişkilerinin evliliğe doğru gittiklerini de söylediler. İşte Kerem Tunçeri ile sevgilisi Melis Babadağ...

