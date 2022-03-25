Kerem Tunçeri'den mesajlarını ifşa eden Elif Şen'e olay hamle! Aslı Enver'le aşkını bitirmişti... "Alkolün etkisindeydim"
Kerem Tunçeri'den mesajlarını ifşa eden Elif Şen'e olay hamle! Aslı Enver'le aşk yaşadığı dönemde ifşa olan mesajların ardından Kerem Tunçeri, Elif Şen hakkında şikayetçi olmuştu. Kerem Tunçeri, 8 yıl hapisle yargılanan ifşacısı Elif Şen'e açtığı davadan vazgeçti. Şikayetini geri çeken Kerem'in bu hamlesi gündeme bomba gibi düşerken, Elif Şen'in ifşa hakkında sözleri bakın ne oldu.
25.03.2022 10:28 - Son Güncelleme: 25.03.2022 10:44
ASLI ENVER'LE AŞKINI BİTİRMİŞTİ...
Kerem Tunçeri'den mesajlarını ifşa eden Elif Şen'e olay hamle! Geçtiğimiz yıl ünlü basketbolcu Kerem Tunçeri'nin sosyal medya üzerinden attığı mesajları, birçok fenomen ve oyuncu ifşa etmişti. Tunçeri paylaşımlarının ifşa olmasının ardından soluğu savcılıkta almıştı.