Kerem Tunçeri'den mesajlarını ifşa eden Elif Şen'e olay hamle! Aslı Enver'le aşkını bitirmişti... "Alkolün etkisindeydim"

Savcılıkta ifade veren fenomen, Tunçeri ile 6 ay konuştuklarını söyleyerek "Bir anlık öfke ve sinirle aramızda geçen konuşmaları sosyal medya hesabımdan paylaştım. Alkolün etkisindeydim ve bu nedenle pişmanım. Kendisinden özür diliyorum" demişti.