Vav TV İzle
Haberler Magazin Kerem Tunçeri'den mesajlarını ifşa eden Elif Şen'e olay hamle! Aslı Enver'le aşkını bitirmişti... "Alkolün etkisindeydim"

Kerem Tunçeri'den mesajlarını ifşa eden Elif Şen'e olay hamle! Aslı Enver'le aşkını bitirmişti... "Alkolün etkisindeydim"

Kerem Tunçeri'den mesajlarını ifşa eden Elif Şen'e olay hamle! Aslı Enver'le aşk yaşadığı dönemde ifşa olan mesajların ardından Kerem Tunçeri, Elif Şen hakkında şikayetçi olmuştu. Kerem Tunçeri, 8 yıl hapisle yargılanan ifşacısı Elif Şen'e açtığı davadan vazgeçti. Şikayetini geri çeken Kerem'in bu hamlesi gündeme bomba gibi düşerken, Elif Şen'in ifşa hakkında sözleri bakın ne oldu.

25.03.2022 10:28 - Son Güncelleme: 25.03.2022 10:44
Kerem Tunçeri’den mesajlarını ifşa eden Elif Şen’e olay hamle! Aslı Enver’le aşkını bitirmişti... Alkolün etkisindeydim

ASLI ENVER'LE AŞKINI BİTİRMİŞTİ...

Kerem Tunçeri'den mesajlarını ifşa eden Elif Şen'e olay hamle! Geçtiğimiz yıl ünlü basketbolcu Kerem Tunçeri'nin sosyal medya üzerinden attığı mesajları, birçok fenomen ve oyuncu ifşa etmişti. Tunçeri paylaşımlarının ifşa olmasının ardından soluğu savcılıkta almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kerem Tunçeri’den mesajlarını ifşa eden Elif Şen’e olay hamle! Aslı Enver’le aşkını bitirmişti... Alkolün etkisindeydim

'ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİM'

Kerem Tunçeri, aralarındaki yazışmaları kamuoyuyla paylaşan fenomen Elif Şen'den şikayetçi olmuştu.

Kerem Tunçeri’den mesajlarını ifşa eden Elif Şen’e olay hamle! Aslı Enver’le aşkını bitirmişti... Alkolün etkisindeydim

Savcılıkta ifade veren fenomen, Tunçeri ile 6 ay konuştuklarını söyleyerek "Bir anlık öfke ve sinirle aramızda geçen konuşmaları sosyal medya hesabımdan paylaştım. Alkolün etkisindeydim ve bu nedenle pişmanım. Kendisinden özür diliyorum" demişti.

Kerem Tunçeri’den mesajlarını ifşa eden Elif Şen’e olay hamle! Aslı Enver’le aşkını bitirmişti... Alkolün etkisindeydim

Yürütülen soruşturma sonunda hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Elif Şen'in mahkemesi sürerken ilginç bir gelişme yaşandı.

Kerem Tunçeri’den mesajlarını ifşa eden Elif Şen’e olay hamle! Aslı Enver’le aşkını bitirmişti... Alkolün etkisindeydim

PİŞMAN DİYE VAZGEÇTİ

Tunçeri avukatı aracılığıyla Elif Şen'in pişmanlığının farkında olduğunu bu nedenle şikayetinden vazgeçtiğini belirten bir dilekçe sundu.

SON DAKİKA