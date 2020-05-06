RAMAZAN İMSAKİYE
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Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver'in eski eşi 45 gün sonra evden çıktı!

Aslı Enver'in eski eşi oyuncu Birkan Sokullu, 45 gün sonra evden çıktı. Manavdan meyve alışverişi yapan Birkan Sokullu'nun, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske ve eldivenle önlem aldığı görüldü. Alışveriş sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncunun para ile ödeme yapmaması dikkat çekti. İşte biten Kerem Tunçeri aşkıyla gündemden düşmeyen Aslı Enver'in eski eşi Birkan Sokullu...

06.05.2020 13:56 - Son Güncelleme: 06.05.2020 13:56
Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver'in eski eşi 45 gün sonra evden çıktı!

Aslı Enver ile 2012 - 1025 yılları arasında evli kalan oyuncu Birkan Sokullu, 45 gün sonra evden dışarı çıktı. Manavdan meyve alışverişi yapan Birkan Sokullu'nun, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske ve eldivenle önlem aldığı görüldü.

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Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver'in eski eşi 45 gün sonra evden çıktı!

Alışveriş sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, evinde izole olduğunu söyledi: Evdeyiz 40-45 gündür. İlk defa alışverişe çıktım.

Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver'in eski eşi 45 gün sonra evden çıktı!

Evde kitap okuyarak vakit geçirdiğini belirten Sokullu, "Bol bol yemek yapıyorum ve kitap okuyorum" dedi.
Ünlü oyuncunun bankamatik kartı ile temassız ödeme yaparak, para alışverişi yapmaması dikkat çekti.

Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver'in eski eşi 45 gün sonra evden çıktı!

DEMET ÖZDEMİR - SEÇKİN ÖZDEMİR

Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver'in eski eşi 45 gün sonra evden çıktı!

DEMET ÖZDEMİR - CAN YAMAN

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