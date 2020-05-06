Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver'in eski eşi 45 gün sonra evden çıktı!
Aslı Enver'in eski eşi oyuncu Birkan Sokullu, 45 gün sonra evden çıktı. Manavdan meyve alışverişi yapan Birkan Sokullu'nun, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske ve eldivenle önlem aldığı görüldü. Alışveriş sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncunun para ile ödeme yapmaması dikkat çekti. İşte biten Kerem Tunçeri aşkıyla gündemden düşmeyen Aslı Enver'in eski eşi Birkan Sokullu...
06.05.2020 13:56
- Son Güncelleme: 06.05.2020 13:56
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