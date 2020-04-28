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Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver'i uyku tutmayınca... 'Boşluğa düşen Aslı ne yapacağını şaşırdı'

Kerem Tunçeri ile Aslı Enver aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş ancak 1 aylık ilişki, Kerem Tunçeri'nin mesajlarının ifşa olması ile sona ermişti. Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajlarının ardından iddialara göre Aslı Enver'in ailesi, bu ilişkinin doğru olmadığı yönünde kızları ile konuşmuş ve Enver de hem ailesi hem de kendi isteği üzerine Tunçeri'yi hayatından silip atmıştı. O günden bu yana sosyal medya hesabı hayranları tarafından yakın takibe alınan Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde karakalem çalışması ile dikkat çekmişti. Enver önceki gece uyku tutmadı notuyla paylaştığı hikayesi ile yine gündeme geldi! Son günlerde sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan 35 yaşındaki oyuncu Aslı Enver uyku tutmayınca kendini mutfağa attı ve bakın ne yaptı...

28.04.2020 18:14 - Son Güncelleme: 28.04.2020 19:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





