Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslı Enver'i uyku tutmayınca... 'Boşluğa düşen Aslı ne yapacağını şaşırdı'
Kerem Tunçeri ile Aslı Enver aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş ancak 1 aylık ilişki, Kerem Tunçeri'nin mesajlarının ifşa olması ile sona ermişti. Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajlarının ardından iddialara göre Aslı Enver'in ailesi, bu ilişkinin doğru olmadığı yönünde kızları ile konuşmuş ve Enver de hem ailesi hem de kendi isteği üzerine Tunçeri'yi hayatından silip atmıştı. O günden bu yana sosyal medya hesabı hayranları tarafından yakın takibe alınan Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde karakalem çalışması ile dikkat çekmişti. Enver önceki gece uyku tutmadı notuyla paylaştığı hikayesi ile yine gündeme geldi! Son günlerde sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan 35 yaşındaki oyuncu Aslı Enver uyku tutmayınca kendini mutfağa attı ve bakın ne yaptı...
Aslı Enver, Kerem Tunçeri'yle yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Birbirlerini tanıma aşamasındayken Kerem Tunçeri'nin mesajları ifşa oldu. Çiftin ilişkisi tam olarak başlayamadan bitti. Türkiye'nin günlerce konuştuğu karantina aşıkları Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin başlamadan biten aşkının ardından Aslı Enver'in Instagram hesabı hayranları tarafından yakın takibe alındı.