RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Kerem Tunçeri ile aşk yaşayan Aslı Enver annesiyle fotoğraflarını paylaştı sosyal medya sallandı! İşte Aslı Enver’in annesi

Kerem Tunçeri ile aşk yaşayan Aslı Enver annesiyle fotoğraflarını paylaştı sosyal medya sallandı! İşte Aslı Enver’in annesi

Kerem Tunçeri ile Aslı Enver aşkı magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Murat Boz ile ayrıldıktan sonra uzun süre ortalıklarda görünmeyen Aslı Enver, aradığı aşkı Kerem Tunçeri'de buldu. Türkiye Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'yi konuşur oldu. Aşk hayatıyla ilgili sessiz kalmayı tercih eden Aslı Enver'in hayranları güzel oyuncunun annesini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Aslı Enver'in annesi...

11.05.2020 19:06 - Son Güncelleme: 11.05.2020 19:06
Kerem Tunçeri ile aşk yaşayan Aslı Enver annesiyle fotoğraflarını paylaştı sosyal medya sallandı! İşte Aslı Enver’in annesi

Kerem Tunçeri ile Aslı Enver aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ortaya çıkan mesajlarla ise ortalık iyice karışmıştı. Murat Boz ile ayrıldıktan sonra aradığı aşkı Kerem Tunçeri'de bulduğu iddia edilen Aslı Enver, hayatının şokunu yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kerem Tunçeri ile aşk yaşayan Aslı Enver annesiyle fotoğraflarını paylaştı sosyal medya sallandı! İşte Aslı Enver’in annesi

Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Murat Boz ile evlilik nedeniyle krizler yaşandığı iddia edilen ve sonunda ilişkisine noktayı koyan Enver, bu kez de gönlünü çapkın basketbolcu Kerem Tunçeri'ye kaptırdı. Ancak Aslı, ilişkisine bu kadar kısa sürede son vereceğini düşünmemişti...

Türkiye ikilinin aşkını konuşurken Aslı Enver'in annesini gören hayranları gözlerine inanamadı. İşte Aslı Enver başta olmak üzere ünlüler ve anneleri...

Kerem Tunçeri ile aşk yaşayan Aslı Enver annesiyle fotoğraflarını paylaştı sosyal medya sallandı! İşte Aslı Enver’in annesi

ESRA EROL

Kerem Tunçeri ile aşk yaşayan Aslı Enver annesiyle fotoğraflarını paylaştı sosyal medya sallandı! İşte Aslı Enver’in annesi

ESRA EROLVE ANNESİ

Kerem Tunçeri ile aşk yaşayan Aslı Enver annesiyle fotoğraflarını paylaştı sosyal medya sallandı! İşte Aslı Enver’in annesi

İBRAHİM TATLISES

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ağzına geleni söyledi: ''Evin erkeği bendim, Özcan Deniz çok çürük biri çıktı'' Şoke eden sözler
Ağzına geleni söyledi: ''Evin erkeği bendim, Özcan Deniz çok çürük biri çıktı'' Şoke eden sözler