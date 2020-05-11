Kerem Tunçeri ile aşk yaşayan Aslı Enver annesiyle fotoğraflarını paylaştı sosyal medya sallandı! İşte Aslı Enver’in annesi

Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Murat Boz ile evlilik nedeniyle krizler yaşandığı iddia edilen ve sonunda ilişkisine noktayı koyan Enver, bu kez de gönlünü çapkın basketbolcu Kerem Tunçeri'ye kaptırdı. Ancak Aslı, ilişkisine bu kadar kısa sürede son vereceğini düşünmemişti...

Türkiye ikilinin aşkını konuşurken Aslı Enver'in annesini gören hayranları gözlerine inanamadı. İşte Aslı Enver başta olmak üzere ünlüler ve anneleri...