Kerem Tunçeri ile aşk yaşayan Aslı Enver annesiyle fotoğraflarını paylaştı sosyal medya sallandı! İşte Aslı Enver’in annesi
Kerem Tunçeri ile Aslı Enver aşkı magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Murat Boz ile ayrıldıktan sonra uzun süre ortalıklarda görünmeyen Aslı Enver, aradığı aşkı Kerem Tunçeri'de buldu. Türkiye Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'yi konuşur oldu. Aşk hayatıyla ilgili sessiz kalmayı tercih eden Aslı Enver'in hayranları güzel oyuncunun annesini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Aslı Enver'in annesi...
Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Murat Boz ile evlilik nedeniyle krizler yaşandığı iddia edilen ve sonunda ilişkisine noktayı koyan Enver, bu kez de gönlünü çapkın basketbolcu Kerem Tunçeri'ye kaptırdı. Ancak Aslı, ilişkisine bu kadar kısa sürede son vereceğini düşünmemişti...
Türkiye ikilinin aşkını konuşurken Aslı Enver'in annesini gören hayranları gözlerine inanamadı. İşte Aslı Enver başta olmak üzere ünlüler ve anneleri...