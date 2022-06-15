Kerem Bürsin'in yarı çıplak pozunu görenlerin ağzı açık kaldı herkes dönüp bir daha baktı: "Altında hiçbir şey yok sandım"
Kerem Bürsin'in yarı çıplak pozunu görenlerin ağzı açık kaldı herkes dönüp bir daha baktı, "Altında hiçbir şey yok sandım" yorumları havada uçuştu. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen bir tanıtıma katılan ve sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Kerem Bürsin, Instagram'da ayna karşısından paylaştığı fotoğrafı ile gündem oldu. İşte Kerem'in çok konuşulan pozu.
15.06.2022 17:18 - Son Güncelleme: 15.06.2022 17:24