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Kerem Bürsin'in yarı çıplak pozunu görenlerin ağzı açık kaldı herkes dönüp bir daha baktı: "Altında hiçbir şey yok sandım"

Kerem Bürsin'in yarı çıplak pozunu görenlerin ağzı açık kaldı herkes dönüp bir daha baktı, "Altında hiçbir şey yok sandım" yorumları havada uçuştu. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen bir tanıtıma katılan ve sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Kerem Bürsin, Instagram'da ayna karşısından paylaştığı fotoğrafı ile gündem oldu. İşte Kerem'in çok konuşulan pozu.

15.06.2022 17:18 - Son Güncelleme: 15.06.2022 17:24
Kerem Bürsin’in yarı çıplak pozunu görenlerin ağzı açık kaldı herkes dönüp bir daha baktı: Altında hiçbir şey yok sandım

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen bir tanıtıma katılan La Casa de Papel'in Profesör'ü Alvaro Morte ile Kerem Bürsin buluştu. Bürsin, İspanya'da yakın zamanda bir film projesi için bazı imkanlar olduğunu söyledi.

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Kerem Bürsin’in yarı çıplak pozunu görenlerin ağzı açık kaldı herkes dönüp bir daha baktı: Altında hiçbir şey yok sandım

Oyuncu Kerem Bürsin Instagram paylaşımı ile sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Kerem Bürsin’in yarı çıplak pozunu görenlerin ağzı açık kaldı herkes dönüp bir daha baktı: Altında hiçbir şey yok sandım

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen bir tanıtıma katılan Türk oyuncu, burada La Casa de Papel'in Profesör'ü Alvaro Morte ile bir araya geldi.

Kerem Bürsin’in yarı çıplak pozunu görenlerin ağzı açık kaldı herkes dönüp bir daha baktı: Altında hiçbir şey yok sandım

Sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken Kerem'in yarı çıplak karesini görenler", Altında hiçbir şey yok sandım" şeklinde yorum yaptı.

Kerem Bürsin’in yarı çıplak pozunu görenlerin ağzı açık kaldı herkes dönüp bir daha baktı: Altında hiçbir şey yok sandım

Kerem Bürsin'in ayna pozunun ardından boyu merak edildi. İşte başta Kerem Bürsin'in boyu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

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