Kerem Bürsin'in sevgilisi Hande Erçel'den pembe mayosuyla bomba itiraf: 'Yataktan çıkmak istemediğim günler oluyor'

Kerem Bürsin'in sevgilisi Hande Erçel'den bomba itiraf! Pembe mayosu ile verdiği pozlarla magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel, son dönemde rol arkadaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettiriyor. Sosyal medyanın çok konuştuğu pozların ardından Hande Erçel'den gelen itiraflar dikkat çekti. 'Yataktan çıkmak istemediğim günler oluyor' , 'Çok yakınlarım dışında kimse bilmez' gibi kimsenin hayatıyla ilgili bilmediği detayları anlatan Hande Erçel, bakın neler söyledi...

06.06.2021 17:26 - Son Güncelleme: 06.06.2021 17:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





