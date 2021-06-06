Kerem Bürsin'in sevgilisi Hande Erçel'den pembe mayosuyla bomba itiraf: 'Yataktan çıkmak istemediğim günler oluyor'
Kerem Bürsin'in sevgilisi Hande Erçel'den bomba itiraf! Pembe mayosu ile verdiği pozlarla magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel, son dönemde rol arkadaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettiriyor. Sosyal medyanın çok konuştuğu pozların ardından Hande Erçel'den gelen itiraflar dikkat çekti. 'Yataktan çıkmak istemediğim günler oluyor' , 'Çok yakınlarım dışında kimse bilmez' gibi kimsenin hayatıyla ilgili bilmediği detayları anlatan Hande Erçel, bakın neler söyledi...
06.06.2021 17:26
- Son Güncelleme: 06.06.2021 17:52
'YATAKTAN ÇIKMAK İSTEMEDİĞİM GÜNLER OLUYOR'
Kerem Bürsin'in sevgilisi Hande Erçel pembe mayosu ile günlerdir magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak açıklamaları ile dikkat çeken Erçel, bakın neler anlattı.
Instagram'da 21 milyondan fazla takipçisi olan Hande Erçel, Vogue Türkiye'ye verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
Yaz temali fotoğraflara Hande Erçel'in güzelliği damgasını vurdu.
İŞTE OLAY OLAN O POZLAR
33 yaşına basan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'e olan aşkını sosyal medya hesabından haykıran Hande Erçel romantizmin doruklarında.
Partneri Kerem Bürsin ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte sevgilisiyle Maldivler tatiline gitmişti.