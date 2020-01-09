Kerem Bürsin'den kendisine hakaret eden Aylin Aslım'a yanıt!

Kerem Bürsin katıldığı bir programda kendisine sorulan bir soru sonrası yılbaşı planlarından bahsetmişti. Yılbaşında kutlama yapmaktan hoşlanmadığını söyleyen Bürsin, "Sarhoş olup sapıtmaktansa, yılbaşına dua ederek girmeyi seviyorum" dedi. Sözleriyle sosyal medyadan övgü dolu yorumlar alan Kerem Bürsin bazı kesimleri ise rahatsız etti. Bu isimlerden biri de şarkıcı Aylin Aslım'dı. Kerem Bürsin'in açıklamasıyla Twitter hesabından dalga geçen Aylin Aslım'a birçok kullanıcıdan tepki yağdı.Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Kerem Bürsin, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Basının sorularını yanıtlayan Bürsin, Aylin Aslım'ın hadsiz yorumuna bakın nasıl cevap verdi...

09.01.2020 11:58 - Son Güncelleme: 09.01.2020 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





