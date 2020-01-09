Kerem Bürsin'den kendisine hakaret eden Aylin Aslım'a yanıt!
Kerem Bürsin katıldığı bir programda kendisine sorulan bir soru sonrası yılbaşı planlarından bahsetmişti. Yılbaşında kutlama yapmaktan hoşlanmadığını söyleyen Bürsin, "Sarhoş olup sapıtmaktansa, yılbaşına dua ederek girmeyi seviyorum" dedi. Sözleriyle sosyal medyadan övgü dolu yorumlar alan Kerem Bürsin bazı kesimleri ise rahatsız etti. Bu isimlerden biri de şarkıcı Aylin Aslım'dı. Kerem Bürsin'in açıklamasıyla Twitter hesabından dalga geçen Aylin Aslım'a birçok kullanıcıdan tepki yağdı.Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Kerem Bürsin, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Basının sorularını yanıtlayan Bürsin, Aylin Aslım'ın hadsiz yorumuna bakın nasıl cevap verdi...
NELER YAŞANDI?
Yakışıklı oyuncu, Nilperi Şahinkaya ile Youtube üzerinden yayınlanan yılbaşı programına katıldı. Programın ilerleyen bölümünde sunucunun Bürsin'e "Bu zamana kadar en bomba yılbaşı anın nedir?" sorusuna Bürsin, "Yılbaşında sıkıcı bir insanım. Genelde tek başıma olmayı, dua etmeyi seviyorum" cevabını verdi.
"SONUÇTA BİR YIL KAPANIYOR"
"Sonuçta bir yıl kapanıyor. Cidden içine dönük iyi niyetin neyse, iyi düşüncelerin neyse sevdiklerine verip o yılı kapatmak daha iyi. Sarhoş olup sapıtmaktansa o kapı kapanmadan içe yönelmek daha önemli. Bence önemli bir enerji var orada" dedi.
Sosyal medyadan övgü dolu yorumlar alan Kerem Bürsin'in sözleri bazı kesimi ise rahatsız etti.