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Kerem Bürsin'den Instagram'ı sallayan paylaşım! "Öyle ölünmez füze at!"

Kerem Bürsin'in Instagram paylaşımıyla tabir yerindeyse yer yerinden oynadı! 32 yaşındaki Bürsin'in ayna karşısında yarı çıplak halde paylaştığı poza yorum yağdı. Serenay Sarıkaya ile ayrıldıktan sonra magazin gündeminde fazla yer almayan Kerem Bürsin, yaptığı paylaşımla kısa sürede çok konuşuldu. Kerem Bürsin'in fotoğrafını görenler, "Bazen fotoğraf makinesinin askısı olmak istersin.", "Ayna olsam çatlardım.", "Yaktın buraları.", "Öyle ölünmez füze atsaydın." gibi yorumlarda bulundu. İşte yaptığı sporun karşılığını alan, fit vücuduyla dikkat çeken Kerem Bürsin'in o paylaşımı...

03.12.2019 14:34 - Son Güncelleme: 03.12.2019 14:34
Kerem Bürsin'den Instagram'ı sallayan paylaşım! Öyle ölünmez füze at!

Kerem Bürsin'den kas şov! Instagram hesabından yaptığı paylaşımla milyonları kendisine hayran bırakan Kerem Bürsin, fit vücuduyla dikkat çekti. İşte 32 yaşındaki Kerem Bürsin'in çok konuşulan paylaşımı...

Kerem Bürsin'den Instagram'ı sallayan paylaşım! Öyle ölünmez füze at!

ADRIANA LIMA

Kerem Bürsin'den Instagram'ı sallayan paylaşım! Öyle ölünmez füze at!

ADRIANA LIMA

Kerem Bürsin'den Instagram'ı sallayan paylaşım! Öyle ölünmez füze at!

DUA LİPA

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, arkadaşı Nathalie Ballout ile spor salonunda çekilen karesini sosyal medyadan yayınlandı.

Kerem Bürsin'den Instagram'ı sallayan paylaşım! Öyle ölünmez füze at!

GİZEM KARACA

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