Kerem Bürsin'den Instagram'ı sallayan paylaşım! "Öyle ölünmez füze at!"
Kerem Bürsin'in Instagram paylaşımıyla tabir yerindeyse yer yerinden oynadı! 32 yaşındaki Bürsin'in ayna karşısında yarı çıplak halde paylaştığı poza yorum yağdı. Serenay Sarıkaya ile ayrıldıktan sonra magazin gündeminde fazla yer almayan Kerem Bürsin, yaptığı paylaşımla kısa sürede çok konuşuldu. Kerem Bürsin'in fotoğrafını görenler, "Bazen fotoğraf makinesinin askısı olmak istersin.", "Ayna olsam çatlardım.", "Yaktın buraları.", "Öyle ölünmez füze atsaydın." gibi yorumlarda bulundu. İşte yaptığı sporun karşılığını alan, fit vücuduyla dikkat çeken Kerem Bürsin'in o paylaşımı...
03.12.2019 14:34
- Son Güncelleme: 03.12.2019 14:34
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