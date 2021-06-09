Kerem Bürsin küfür etti Hande Erçel özür diledi! O anlar sosyal medyaya damga vurdu tepkiler peş peşe geldi “İticilikte son nokta”
Kerem Bürsin küfür etti Hande Erçel özür diledi! O anlar sosyal medyaya damga vurdu… Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ile Kerem Bürsin, bir süre önce aşk yaşadıklarını itiraf etmişti. Oyunculuklarının yanı sıra özel hayatlarıyla da çok konuşulan ikili, sosyal medyada sık sık yaptıkları canlı yayınlara bir yenisini daha ekledi. Söz konusu yayına Kerem Bürsin'in küfür ettiği anlar damga vurdu. Sevgilisine "Neden küfür edip duruyorsun yayında" diye tepki gösteren Hande Erçel, izleyenlerden özür diledi. İşte detaylar…
09.06.2021 21:12
- Son Güncelleme: 09.06.2021 21:37
Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ile Kerem Bürsin, bir süre önce aşk yaşadıklarını itiraf etmişti. Oyunculuklarının yanı sıra özel hayatlarıyla da çok konuşulan ikili, sosyal medyada sık sık yaptıkları canlı yayınlara bir yenisini daha ekledi.
Çekim sonrası Instagram üzerinden bir canlı yayın başlatan ikiliden Kerem Bürsin, "Şimdi bir sahne çektik. Sahneden çıkamıyorum. Ağzıma s..ldı ya" ifadelerini kullandı.
Çekilen sahnenin ağır olduğunu belirten Hande Erçel ise sevgilisine "Neden küfür edip duruyorsun yayında" diye tepki gösterdi.
Kerem Bürsin bunun üzerine çirkin sözlerini tekrarladı. Hande Erçel de"Pardon" diyerek izleyenlerden özür diledi.
İkilini ncanlı yayını kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Kerem Bürsin'e tepki yağdırdı.