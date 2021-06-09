Kerem Bürsin küfür etti Hande Erçel özür diledi! O anlar sosyal medyaya damga vurdu tepkiler peş peşe geldi “İticilikte son nokta”

Kerem Bürsin küfür etti Hande Erçel özür diledi! O anlar sosyal medyaya damga vurdu… Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ile Kerem Bürsin, bir süre önce aşk yaşadıklarını itiraf etmişti. Oyunculuklarının yanı sıra özel hayatlarıyla da çok konuşulan ikili, sosyal medyada sık sık yaptıkları canlı yayınlara bir yenisini daha ekledi. Söz konusu yayına Kerem Bürsin'in küfür ettiği anlar damga vurdu. Sevgilisine "Neden küfür edip duruyorsun yayında" diye tepki gösteren Hande Erçel, izleyenlerden özür diledi. İşte detaylar…

09.06.2021 21:12 - Son Güncelleme: 09.06.2021 21:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





