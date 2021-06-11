Kerem Bürsin ile Uraz Kaygılaroğlu Nilperi Şahinkaya'yı öpücüklere boğdu! 'Bugün benim günüm' diyen Nilperi'ye sevgilisinden bomba yorum
Kerem Bürsin ile Uraz Kaygılaroğlu Nilperi Şahinkaya'yı öpücüklere boğdu! 'Bugün benim günüm' diyen Nilperi Şahinkaya'nın Instagram pozlarına sevgilisinden gelen yorum dikkat çekti. Kerem Bürsin ile olan yakın arkadaşlığıyla bilinen Nilperi Şahinkaya, yalnızca oyunculuğu ile değil güzelliği ile de dikkat çeken ünlü isimler arasında. Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisinin kim olduğunu merak eden sosyal medya kullanıcıları, Emre Yusufi'nin de ünlü olduğunu öğrenince şaşırdı. İşte sevgilisini öpücüklere boğan oyuncu arkadaşları hakkında yaptığı yorumla dikkat çeken Nilperi Şahinkaya'nın kendisi gibi ünlü olan sevgilisi Emre Yusufi...
"KUSURA BAKMA TÜRKİYE, BUGÜN BENİM GÜNÜM"
Kerem Bürsin ile Uraz Kaygılaroğlu Nilperi Şahinkaya'yı öpücüklere boğdu, Şahinkaya'nın sevgilisinden gelen yorum dikkat çekti. Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, aynı projede yer aldığı eski partneri Uraz Kaygılaroğlu ve şimdiki partneri Kerem Bürsin ile poz verdi.
23 Şubat 1988 Senegal doğumlu Nilperi Şahinkaya; ilkokul eğitimini Paris'te,ortaokul eğitimini Bern'de aldı. Annesi ona Nil adını koymak istemiştir fakat dedesi gördüğü bir rüya üzerine adına Perinin eklenmesini istemiş ve bu sayede adı Nilperi olmuştur. 2003 yılında Ankara'ya yerleşip, 2006'da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitirdi ve 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu.
Çok ülke gezmesinde babasının rolü büyüktür çünkü babası bir diplomattır. Babası Salim Levent Şahinkaya'dır. Güzel oyuncu geçtiğimiz Haziran ayında sevgilisi Emre Yusufi'nin ailesi ile tanıştığını, "Ben onun ailesi ile tanıştım o da benim ailemle internet üzerinden tanıştı. Babam çünkü yurt dışında yaşıyor, güzel gidiyor ilişkimiz her şey yolunda " sözleri ile açıklamıştı. Peki Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisi kim? İşte Nilperi başta olmak üzere ünlülerin sevgilileri ve eşleri...