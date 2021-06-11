Kerem Bürsin ile Uraz Kaygılaroğlu Nilperi Şahinkaya'yı öpücüklere boğdu! 'Bugün benim günüm' diyen Nilperi'ye sevgilisinden bomba yorum

Kerem Bürsin ile Uraz Kaygılaroğlu Nilperi Şahinkaya'yı öpücüklere boğdu! 'Bugün benim günüm' diyen Nilperi Şahinkaya'nın Instagram pozlarına sevgilisinden gelen yorum dikkat çekti. Kerem Bürsin ile olan yakın arkadaşlığıyla bilinen Nilperi Şahinkaya, yalnızca oyunculuğu ile değil güzelliği ile de dikkat çeken ünlü isimler arasında. Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisinin kim olduğunu merak eden sosyal medya kullanıcıları, Emre Yusufi'nin de ünlü olduğunu öğrenince şaşırdı. İşte sevgilisini öpücüklere boğan oyuncu arkadaşları hakkında yaptığı yorumla dikkat çeken Nilperi Şahinkaya'nın kendisi gibi ünlü olan sevgilisi Emre Yusufi...

11.06.2021 14:51 - Son Güncelleme: 11.06.2021 14:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





