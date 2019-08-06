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Kerem Bürsin sosyal medyada alay konusu oldu: Kasılırken kırılmıştır o!

Kerem Bürsin, yakın arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatilinde tekneden düşerek omurgasını kırdı. Ünlü oyuncu sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamayla alay konusu oldu. Paylaştığı videoda Amerikan aksanıyla konuşan Bürsin'e yorum yağdı. İşte Kerem Bürsin'in açıklaması ve karşılaştığı tepkiler...

06.08.2019 13:45 - Son Güncelleme: 06.08.2019 14:06
Kerem Bursin iddiaları doğruladı! Sosyal medyada alay konusu olan Bürsin'in cevabı...

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, Bodrum'da arkadaşlarıyla tatil yaparken kaldıkları tekneden denize düştü. Omurgası kırılan Bürsin, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak takipçilerine iyi olduğunu söyledi.

Kerem Bursin iddiaları doğruladı! Sosyal medyada alay konusu olan Bürsin'in cevabı...

"DÖRT HAFTADIR KORSE TAKIYORUM"

Paylaştığı videoda olayın dört hafta önce yaşandığını ve omuriliğini kırdığını söyleyen Bürsin, "Bugün benimle çıkan haberler maalesef doğru. Omuriliğimi kırdım. 4 hafta önce kırdım. Dört haftadır korse takıyorum. Son haftama girdim çok mutlu ve heyecanlıyım. Her şey gayet iyi ve yolunda. Destekleriniz için teşekkürler, iyi ki varsınız" dedi.

Kerem Bursin iddiaları doğruladı! Sosyal medyada alay konusu olan Bürsin'in cevabı...

"KASILIRKEN KIRILMIŞTIR O"

Oyuncunun bu açıklaması ise sosyal medyada alay konusu oldu. Bürsin'in Amerikan aksanıyla yaptığı konuşmasını izleyenler 'Kasılırken kırılmıştır o' ve 'Taklit yapıyor sandım' gibi yorumlar yaptı.

Kerem Bursin iddiaları doğruladı! Sosyal medyada alay konusu olan Bürsin'in cevabı...
Kerem Bursin iddiaları doğruladı! Sosyal medyada alay konusu olan Bürsin'in cevabı...
Kerem Bursin iddiaları doğruladı! Sosyal medyada alay konusu olan Bürsin'in cevabı...
Kerem Bursin iddiaları doğruladı! Sosyal medyada alay konusu olan Bürsin'in cevabı...
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