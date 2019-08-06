Kerem Bürsin sosyal medyada alay konusu oldu: Kasılırken kırılmıştır o!
Kerem Bürsin, yakın arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatilinde tekneden düşerek omurgasını kırdı. Ünlü oyuncu sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamayla alay konusu oldu. Paylaştığı videoda Amerikan aksanıyla konuşan Bürsin'e yorum yağdı. İşte Kerem Bürsin'in açıklaması ve karşılaştığı tepkiler...
06.08.2019 13:45
- Son Güncelleme: 06.08.2019 14:06
"DÖRT HAFTADIR KORSE TAKIYORUM"
Paylaştığı videoda olayın dört hafta önce yaşandığını ve omuriliğini kırdığını söyleyen Bürsin, "Bugün benimle çıkan haberler maalesef doğru. Omuriliğimi kırdım. 4 hafta önce kırdım. Dört haftadır korse takıyorum. Son haftama girdim çok mutlu ve heyecanlıyım. Her şey gayet iyi ve yolunda. Destekleriniz için teşekkürler, iyi ki varsınız" dedi.
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