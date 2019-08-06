Kerem Bürsin sosyal medyada alay konusu oldu: Kasılırken kırılmıştır o!

"DÖRT HAFTADIR KORSE TAKIYORUM"

Paylaştığı videoda olayın dört hafta önce yaşandığını ve omuriliğini kırdığını söyleyen Bürsin, "Bugün benimle çıkan haberler maalesef doğru. Omuriliğimi kırdım. 4 hafta önce kırdım. Dört haftadır korse takıyorum. Son haftama girdim çok mutlu ve heyecanlıyım. Her şey gayet iyi ve yolunda. Destekleriniz için teşekkürler, iyi ki varsınız" dedi.