RAMAZAN İMSAKİYE
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Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ı TIR'ın arkasında görünce bakın ne yaptı! İtirafıyla şaşırtan Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si...

Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ın fotoğrafını TIR'ın arkasında görünce bakın ne yaptı! Geçtiğimiz günlerde Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin düzenlediği Altın Baklava Film Akademisi 6. Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nde jüri üyesi olan Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık, itirafıyla dikkat çekmişti. Sadri Alışık'ın oğlu olmanın avantajı olduğu gibi dezavantajlarını da yaşadığını ifade etti. "İnsanlar sizi onlarla kıyaslamak zorunda kalıyorlar. Kendi kimliğini ispat etmek için iki defa yaşamak, uğraşmak zorunda kalıyorsun" diyen Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si, ölümünün üzerinden 26 yıl geçen babası usta oyuncu Sadri Alışık'a duyduğu özlemi ise her fırsatta dile getiriyor. Yine öyle özel bir an yaşayan Kerem Alışık TIR'ın arkasında babası Sadri Alışık'ın resmini görünce bakın ne yaptı...

16.04.2021 11:27 - Son Güncelleme: 16.04.2021 12:22
Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ı TIR'ın arkasında görünce bakın ne yaptı! İtirafıyla şaşırtan Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si...

Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ı TIR'ın arkasında görünce bakın ne yaptı! Kerem Alışık, ölümünün üzerinden 26 yıl geçen babası usta oyuncu Sadri Alışık'a duyduğu özlemi her fırsatta dile getiriyor. Yine öyle özel bir an yaşayan Kerem Alışık bir TIR'ın arkasında babası Sadri Alışık'ın resmini gördü.

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Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ı TIR'ın arkasında görünce bakın ne yaptı! İtirafıyla şaşırtan Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si...

Bir Zamanlar Çukuova'nın Fekeli'si Kerem Alışık başından geçen olayı şöyle anlattı:

"O TIR'ı takip ettim ister istemez. Biraz hüzün, biraz efkar.... Çocukluğu falan geliyor insanın aklına... TIR'ı takip edeceğim diye yanlış yola girdim. Ama yol nasıl güzeldi anlatamam."

Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ı TIR'ın arkasında görünce bakın ne yaptı! İtirafıyla şaşırtan Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si...

"Sonra şoför arkadaşa bir Turist Ömer selamı verdim ve kendi yoluma geri döndüm. Tıpkı herkes bir gün gider insan kendine kalır misali."

Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ı TIR'ın arkasında görünce bakın ne yaptı! İtirafıyla şaşırtan Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si...

"KENDİ KİMLİĞİMİ İSPAT ETMEK İÇİN İKİ DEFA YAŞAMAK ZORUNDA KALDIM"

Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık yıllar sonra itiraf etti! Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si oyuncu Kerem Alışık, usta oyuncu Sadri Alışık'ın oğlu olmanın zorluklarını anlattı.

Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ı TIR'ın arkasında görünce bakın ne yaptı! İtirafıyla şaşırtan Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si...

Altın Baklava Film Akademisi 6. Uluslararası Öğrenci Film Festivali her geçen yıl başarı çıtasını daha da yukarı taşıyor. 'Hem online hem de fiziksel festival nasıl kusursuz yapılır?' sorusuna en iyi yanıtı da organizasyonuyla verdi.