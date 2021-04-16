Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ı TIR'ın arkasında görünce bakın ne yaptı! İtirafıyla şaşırtan Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si...

Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ın fotoğrafını TIR'ın arkasında görünce bakın ne yaptı! Geçtiğimiz günlerde Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin düzenlediği Altın Baklava Film Akademisi 6. Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nde jüri üyesi olan Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık, itirafıyla dikkat çekmişti. Sadri Alışık'ın oğlu olmanın avantajı olduğu gibi dezavantajlarını da yaşadığını ifade etti. "İnsanlar sizi onlarla kıyaslamak zorunda kalıyorlar. Kendi kimliğini ispat etmek için iki defa yaşamak, uğraşmak zorunda kalıyorsun" diyen Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si, ölümünün üzerinden 26 yıl geçen babası usta oyuncu Sadri Alışık'a duyduğu özlemi ise her fırsatta dile getiriyor. Yine öyle özel bir an yaşayan Kerem Alışık TIR'ın arkasında babası Sadri Alışık'ın resmini görünce bakın ne yaptı...

16.04.2021 11:27 - Son Güncelleme: 16.04.2021 12:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





